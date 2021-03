Mar 15 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Southampton (1) 1 Scorers: C. Adams 27 Subs used: Redmond 65 (Minamino), Djenepo 68 (Tella), Nlundulu 87 (Armstrong) Brighton & Hove Albion (1) 2 Scorers: L. Dunk 16, L. Trossard 56 Subs used: Zeqiri 46 (Burn), Pröpper 77 (Welbeck), Moder 86 (Trossard) Referee: Stuart Attwell ................................................................. Leicester City (1) 5 Scorers: K. Iheanacho 39, Ayoze Pérez 64, K. Iheanacho 69, K. Iheanacho 78, E. Ampadu 80og Subs used: Albrighton 46 (Ricardo Pereira), Leshabela 81 (Ayoze Pérez) Sheffield United (0) 0 Yellow card: Bryan 74, Lundstram 88 Subs used: Mousset 63 (Burke), Ndiaye 79 (Norwood) Referee: Peter Bankes ................................................................. Arsenal (1) 2 Scorers: M. Ødegaard 44, A. Lacazette 64pen Yellow card: Xhaka 82 Subs used: Pépé 46 (Saka), Willian 77 (Smith Rowe), Mohamed Elneny 88 (Lacazette) Tottenham Hotspur (1) 1 Scorers: E. Lamela 33 Yellow card: Reguilón 40, Sánchez 63, Lamela 69, Lamela 76 (2nd) Subs used: Lamela 19 (Son Heung-Min), Sissoko 57 (Bale), Alli 62 (Ndombèlé) Referee: Michael Oliver ................................................................. Manchester United (0) 1 Scorers: C. Dawson 53og Yellow card: Wan-Bissaka 35, McTominay 49, Rashford 76, James 92 West Ham United (0) 0 Subs used: Lanzini 62 (Noble), Benrahma 62 (Johnson) Referee: Martin Atkinson ................................................................. Monday, March 15 fixtures (BST/GMT) Wolverhampton Wanderers v Liverpool (2000) Friday, March 19 fixtures (BST/GMT) Fulham v Leeds United (2000)