Dec 5 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Saturday (start times are BST) Burnley (1) 1 Scorers: R. Brady 3 Subs used: Barnes 75 (Rodriguez), Benson 86 (Brady) Everton (1) 1 Scorers: D. Calvert-Lewin 45+3 Subs used: André Gomes 29 (Delph), Sigurðsson 81 (Doucouré), Tosun 89 (Allan) Referee: Anthony Taylor ................................................................. Manchester City (2) 2 Scorers: R. Sterling 5, K. De Bruyne 26pen Fulham (0) 0 Subs used: Lemina 68 (Reed), Kamara 72 (De Cordova-Reid), Cairney 83 (Loftus-Cheek) Referee: Jonathan Moss ................................................................. West Ham United (1) 1 Scorers: T. Souček 38 Subs used: Benrahma 75 (Pablo Fornals), Lanzini 76 (Bowen), Johnson 85 (Coufal) Manchester United (0) 3 Scorers: P. Pogba 65, M. Greenwood 68, M. Rashford 78 Subs used: Bruno Fernandes 46 (van de Beek), Rashford 46 (Cavani), Mata 62 (Martial) Referee: Andre Marriner ................................................................. Chelsea (20:00) Leeds United ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (BST/GMT) West Bromwich Albion v Crystal Palace (1200) Sheffield United v Leicester City (1415) Tottenham Hotspur v Arsenal (1630) Liverpool v Wolverhampton Wanderers (1915) Monday, December 7 fixtures (BST/GMT) Brighton & Hove Albion v Southampton (2000)