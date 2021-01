UPDATE 5-Primeira Liga Summaries

Jan 8 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Nacional (0) 0 Yellow card: Rúben Micael 11, Nuno Borges 61, Rúben Freitas 69 Subs used: Gorré 46 (Rúben Micael), João Victor 66 (João Camacho), Alhassan 66 (Nuno Borges), Chico Ramos 82 (Azouni), Witi 82 (João Vigário) Sporting CP (1) 2 Scorers: Nuno Santos 43, Jovane Cabral 90 Yellow card: Feddal 28 Subs used: Tiago Tomás 66 (Ņporar), Matheus Nunes 76 (João Mário), Jovane Cabral 87 (Nuno Santos) Referee: Manuel Mota ................................................................. Benfica (0) 2 Scorers: H. Seferović 54, L. Waldschmidt 90+4 Yellow card: Éverton 69, Pizzi 73 Subs used: Taarabt 69 (Éverton), Waldschmidt 77 (Seferović), Pedrinho 96 (Pizzi), Chiquinho 96 (Rafa Silva), Samaris 96 (Weigl) Tondela (0) 0 Subs used: Murillo 59 (Pedro Augusto), Ņtrkalj 59 (Mario González), Telmo Arcanjo 69 (João Jaquité), Bebeto 84 (Salvador Agra), Anne 84 (Tiago Almeida) Referee: Manuel António Rodrigues Oliveira ................................................................. Rio Ave (0) 3 Scorers: Pelé 51pen, R. Meshino 54, Carlos Mané 78 Subs used: Diogo Teixeira 66 (Pelé), Gabrielzinho 80 (Meshino), Nélson Monte 80 (Francisco Geraldes), Fábio Coentrão 85 (Carlos Mané), André Pereira 85 (Gelson Dala) Portimonense (0) 0 Yellow card: Moufi 50, Maurício Antônio 84, Fernando Medeiros 86 Subs used: Henrique 63 (Moufi), Fernando Medeiros 63 (Aylton Boa Morte), Fabricio 63 (Luquinhas), Bruno Moreira 71 (Ewerton) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Famalicão (1) 1 Scorers: Jhonata Robert 20pen Yellow card: Diogo Queirós 15, Vaná 31, Gustavo Assunção 41, Riccieli 55, Dani Morer 94 Subs used: Campana 63 (Riccieli), Verdonk 64 (Rúben Vinagre), Valenzuela 74 (Gil Dias), Iván Jaime 74 (Jhonata Robert), Pereyra 86 (Luković) Porto (2) 4 Scorers: M. Taremi 13, Sérgio Oliveira 32pen, M. Taremi 58, João Mário 89 Yellow card: Mbemba 12 Subs used: Díaz 68 (Marega), Toni Martínez 74 (Corona), Pepe 74 (Taremi), João Mário 85 (Sérgio Oliveira), Grujić 85 (Otávio) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Saturday, January 9 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Vitória Guimarães (1700) Boavista v Santa Clara (2030) Sunday, January 10 fixtures (WET/GMT) Farense v Gil Vicente (1500) Belenenses v Paços de Ferreira (2000)