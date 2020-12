UPDATE 5-Primeira Liga Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Nacional (1) 1 Scorers: K. Gorré 36 Yellow card: Pedrão 33, Gorré 63, Rúben Micael 72 Subs used: Róchez 46 (Koziello), João Victor 70 (Rouai), Nuno Borges 70 (Alhassan), Bobál 86 (Rúben Micael), Danilović 86 (Gorré) Santa Clara (2) 3 Scorers: Carlos 23, Osama Rashid 34pen, Thiago Santana 86pen Yellow card: Rafael Ramos 48, Costinha 69 Subs used: Jean Patric 69 (Ukra), João Afonso 91 (Costinha), Lincoln 91 (Osama Rashid), Diogo Salomão 91 (Carlos), Viera 94 (Thiago Santana) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Rio Ave (0) 0 Yellow card: Francisco Geraldes 30, Carlos Mané 38 Subs used: Gabrielzinho 70 (Francisco Geraldes), André Pereira 75 (Diego Lopes), Meshino 81 (Ivo Pinto) Boavista (0) 0 Subs used: Castro 28 (Rami), Elis 69 (Njie), Ricardo Mangas 81 (Gustavo), Nuno Santos 81 (Gomes) Referee: João Bento ................................................................. Belenenses (2) 2 Scorers: Miguel Cardoso 33, Afonso Sousa 45+1 Yellow card: Francisco Teixeira 79, Phete 93 Subs used: Francisco Teixeira 75 (Silvestre Varela), Edi Semedo 82 (Afonso Sousa), Cauê 91 (Bruno Ramires) Sporting Braga (0) 1 Scorers: Paulinho 70pen Red card: David Carmo 62 Yellow card: Fransérgio 95 Subs used: Fransérgio 46 (Al Musrati), Guilherme Schettine 46 (Iuri Medeiros), Vítor Tormena 82 (Bruno Viana) Referee: Hélder Miguel Azevedo Malheiro ................................................................. Benfica (0) 2 Scorers: Rafa Silva 58, L. Waldschmidt 90+4 Yellow card: Otamendi 74 Subs used: Gabriel 46 (Weigl), Seferović 46 (Pizzi), Waldschmidt 59 (Éverton), Chiquinho 78 (Taarabt), Pedrinho 78 (Rafa Silva) Paços de Ferreira (1) 1 Scorers: O. Reabciuk 24 Yellow card: Eustáquio 66, Jordi 72, Zé Uilton 78 Subs used: Zé Uilton 64 (Hélder Ferreira), Luíz Carlos 64 (Diaby), Marco Baixinho 74 (Maracás), João Amaral 74 (Singh), João Pedro 85 (Douglas Tanque) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Monday, December 7 fixtures (WET/GMT) Farense v Marítimo (2015)