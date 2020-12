UPDATE 5-Serie A Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Grêmio postponed Flamengo ................................................................. Santos (2) 4 Scorers: Marinho 7pen, Lucas Braga 11, Bruninho 71, Y. Soteldo 82pen Yellow card: Lucas Lourenço 19, Jobson 26, Lucas Verissimo 43 Subs used: Sandry 46 (Jobson), Soteldo 46 (Lucas Lourenço), Bruninho 65 (Kaio Jorge), Wagner 79 (Felipe Jonatan), Mádson 85 (Lucas Braga) Sport Recife (2) 2 Scorers: Marquinhos 28, L. Barcia 45 Yellow card: Adryelson 14, Marquinhos 21, Mugni 41 Subs used: Mikael 62 (Mugni), Maxwell 79 (Marquinhos), Gómez 79 (Adryelson), Ronaldo 79 (Márcio Araújo), Bruninho 93 (Ricardinho) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. Palmeiras (2) 3 Scorers: Patrick de Paula 8, Rony 35, Rony 50 Yellow card: Danilo 48, Gabriel Menino 67 Subs used: Gabriel Veron 62 (Rony), Gabriel Silva 62 (Zé Rafael), Breno 70 (Lucas Lima), Luan 75 (Patrick de Paula), Alan Empereur 75 (Gustavo Scarpa) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Christian 71 Subs used: Fabinho 46 (Walter), Lucas Halter 46 (Guilherme Bissoli), González 63 (Léo Cittadini), Ravanelli 63 (Erick) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Bahia (0) 1 Scorers: Clayson 81 Subs used: Daniel 63 (Rodriguinho), Saldanha 63 (Alesson), Elber 63 (Ramon), Nino Paraíba 75 (Elias), Clayson 75 (Rossi) São Paulo (0) 3 Scorers: Luciano 52, R. Arboleda 66, Luciano 74 Yellow card: Gabriel 47, Dani Alves 48 Subs used: Tchê Tchê 46 (Juanfran), Vitor Bueno 46 (Léo), Pablo 82 (Luciano), Hernanes 82 (Gabriel), Rodrigo Nestor 85 (Igor Gomes) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Atlético GO (0) 0 Yellow card: Everton Felipe 54 Subs used: Wellington Rato 66 (Everton Felipe), Danilo 66 (Chico), Matheus Pereira 78 (Arnaldo), Juninho Brandão 78 (Janderson) Internacional (0) 0 Yellow card: Rodrigo Moledo 46, Rodrigo Lindoso 47, Rodrigo Moledo 69 (2nd), Fernández 85 Missed penalty: Thiago Galhardo 63 Subs used: Mauricio 59 (D'Alessandro), Musto 59 (Cardoso), Fernández 74 (Thiago Galhardo), José Gabriel 81 (Patrick), Marcos Guilherme 81 (Yuri Alberto) Referee: Ramon Abatti ................................................................. Monday, November 30 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Goiás (1800/2100) Vasco da Gama v Ceará (1800/2100) Fluminense v RB Bragantino (2000/2300) Wednesday, December 2 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Corinthians (2130/0030) Thursday, December 3 fixtures (BRST/GMT) Goiás v São Paulo (1900/2200)