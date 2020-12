UPDATE 5-Serie A Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Lazio (0) 1 Scorers: C. Immobile 74pen Yellow card: Fares 44, Lucas Leiva 77, Akpro 93 Subs used: Marušić 46 (Fares), Akpro 46 (Parolo), Lucas Leiva 46 (Cataldi), Caicedo 63 (Luis Alberto), Andreas Pereira 76 (Patric) Udinese (2) 3 Scorers: T. Arslan 18, I. Pussetto 45+3, F. Forestieri 71 Yellow card: Arslan 32, Pereyra 45, Samir 48, Musso 73 Subs used: Jajalo 57 (Arslan), Molina 57 (Zeegelaar), Walace 80 (Forestieri) Referee: Gianluca Aureliano ................................................................. Bologna (1) 1 Scorers: R. Soriano 45+2 Yellow card: Hickey 30, Palacio 74 Subs used: Sansone 18 (Orsolini), Domínguez 75 (Svanberg), Vignato 87 (Musa Barrow) Crotone (0) 0 Yellow card: Petriccione 14, Marrone 19, Magallán 58, Luperto 72 Subs used: Cuomo 46 (Marrone), Drăguş 59 (Vulić), Golemić 59 (Magallán), Crociata 79 (Reca) Referee: Marco Serra ................................................................. Milan (2) 2 Scorers: A. Romagnoli 17, F. Kessié 27pen Yellow card: Rebić 47, Kessié 71 Missed penalty: F. Kessié 40 Subs used: Krunić 75 (Brahim Díaz), Hauge 82 (Tonali), Diogo Dalot 92 (Saelemaekers) Fiorentina (0) 0 Yellow card: Pezzella 25, Castrovilli 52, Biraghi 86, Amrabat 91 Subs used: Bonaventura 46 (José Callejón), Pol Lirola 60 (Cáceres), Cutrone 68 (Ribéry), Borja Valero 77 (Castrovilli), Kouamé 77 (Vlahović) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Cagliari (0) 2 Scorers: João Pedro 52, L. Pavoletti 58 Subs used: Tripaldelli 73 (Carboni), Faragò 77 (Ounas), Cerri 77 (Pavoletti), Caligara 89 (Sottil) Spezia (1) 2 Scorers: E. Gyasi 35, M. N'Zola 90+4pen Yellow card: Salvador Ferrer 30, Terzi 33, Estévez 43, Chabot 81 Subs used: Sala 46 (Salvador Ferrer), Chabot 63 (Terzi), Deiola 63 (Estévez), Agudelo 80 (Gyasi), Piccoli 84 (Ricci) Referee: Valerio Marini ................................................................. Napoli (1) 4 Scorers: L. Insigne 30, Fabián Ruiz 64, D. Mertens 81, M. Politano 86 Yellow card: Di Lorenzo 32 Subs used: Politano 67 (Lozano), Elmas 78 (Zieliński), Lobotka 83 (Demme), Petagna 83 (Mertens) Roma (0) 0 Yellow card: Ibañez 29, Cristante 77 Subs used: Juan Jesus 38 (Mancini), Gonzalo Villar 46 (Veretout), Carles Pérez 71 (Džeko), Borja Mayoral 79 (Pellegrini) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Monday, November 30 fixtures (CET/GMT) Torino v Sampdoria (1830/1730) Genoa v Parma (2045/1945)