UPDATE 5-Serie A Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Roma (2) 3 Scorers: J. Veretout 5, J. Veretout 25pen, Pedro 90+3 Yellow card: Pellegrini 56, Veretout 71 Subs used: Džeko 69 (Borja Mayoral), Pedro 78 (Veretout), Diawara 87 (Pellegrini), Bruno Peres 87 (Spinazzola) Udinese (0) 0 Subs used: Molina 62 (Stryger Larsen), Okaka 63 (Llorente), Ouwejan 74 (Zeegelaar), Makengo 74 (Arslan), Nestorovski 85 (Walace) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Cagliari (0) 0 Yellow card: Walukiewicz 7, Rugani 59, Lykogiannis 69 Subs used: Duncan 79 (Nainggolan), Pavoletti 79 (Simeone), Deiola 86 (Marin), Cerri 92 (Walukiewicz) Atalanta (0) 1 Scorers: L. Muriel 90 Yellow card: Romero 45, Iličić 68, de Roon 88 Subs used: de Roon 46 (Pessina), Miranchuk 46 (Pašalić), Mæhle 62 (Ņutalo), Muriel 69 (Iličić), Malinovskyi 85 (Zapata) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Sampdoria (1) 2 Scorers: K. Baldé 31, F. Quagliarella 71 Yellow card: Damsgaard 57 Subs used: Candreva 64 (Damsgaard), Quagliarella 65 (Jankto), Ekdal 75 (Adrien Silva), Léris 89 (Baldé) Fiorentina (1) 1 Scorers: D. Vlahović 37 Yellow card: Venuti 34, Pulgar 61, Bonaventura 79 Subs used: José Callejón 83 (Pezzella), Malcuit 83 (Venuti) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Crotone (1) 1 Scorers: A. Ounas 26 Yellow card: Vulić 80 Subs used: Vulić 66 (Petriccione), Rivière 73 (Di Carmine), Nwankwo 73 (Reca), Rispoli 88 (Ounas) Sassuolo (1) 2 Scorers: D. Berardi 14, F. Caputo 49pen Yellow card: Peluso 34 Subs used: Traorè 62 (Lopez), Defrel 72 (Caputo), Pedro Obiang 72 (Magnanelli), Ayhan 88 (Berardi), Toljan 88 (Müldür) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Internazionale (2) 3 Scorers: R. Lukaku 22pen, R. Lukaku 45, L. Martínez 64 Yellow card: Lukaku 26, Hakimi 59 Subs used: Gagliardini 72 (Eriksen), Sánchez 78 (Martínez), D'Ambrosio 91 (Hakimi), Darmian 91 (Perišić), Pinamonti 91 (Lukaku) Lazio (0) 1 Scorers: G. Escalante 61 Yellow card: Hoedt 20 Subs used: Escalante 46 (Lucas Leiva), Parolo 46 (Hoedt), Muriqi 70 (Immobile), Caicedo 70 (Correa), Andreas Pereira 78 (Luis Alberto) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Parma (2045/1945) Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Spezia (1830/1730) Cagliari v Torino (2045/1945)