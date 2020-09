UPDATE 5-Serie A Summaries

Sep 11 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Corinthians (0) 0 Red card: Fágner 41 Yellow card: Ramiro 35, Otero 70, Danilo Avelar 81, Danilo Avelar 85 (2nd) Subs used: Míchel 46 (Ramiro), Éderson 46 (Gustavo Mosquito), Mateus Vital 76 (Cantillo), Léo Natel 76 (Otero), Sidcley 84 (Lucas Piton) Palmeiras (1) 2 Scorers: Luiz Adriano 43pen, Gabriel Veron 65 Yellow card: Mayke 60, Zé Rafael 80 Subs used: Willian 61 (Luiz Adriano), Gabriel Veron 61 (Wesley), Bruno Henrique 66 (Mayke), Ramires 82 (Zé Rafael), Rony 82 (Lucas Lima) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Internacional (1) 2 Scorers: Thiago Galhardo 44, Thiago Galhardo 76 Subs used: Sarrafiore 13 (João Peglow), Hernández 65 (Sarrafiore), Patrick 65 (Nonato), D'Alessandro 83 (Thiago Galhardo), Rodrigo Moledo 83 (Boschilia) Ceará (0) 0 Yellow card: Alyson 47, Willian Oliveira 66 Subs used: Rafael Sóbis 72 (Cleber), Lima 72 (Willian Oliveira), Ricardinho 83 (Fernando Sobral), Felipe Silva 88 (Mateus Gonçalves), Rick 88 (Vinícius Goes) Referee: Rodrigo D'Alonso Ferreira ................................................................. Bahia (0) 0 Red card: Gregore 78 Yellow card: Nino Paraíba 26 Subs used: Rossi 46 (Edson), Clayson 66 (Daniel), Marco Antonio 76 (Rodriguinho), Jádson 76 (Nino Paraíba), Elton 83 (Gilberto) Grêmio (1) 2 Scorers: Alisson 25, Darlan Mendes 54 Yellow card: Darlan Mendes 17, Matheus Henrique 49, Matheus Henrique 64 (2nd), Vanderlei 70 Subs used: Luiz Fernando 73 (Diego Souza), Lucas Silva 83 (Éverton), Rodrigues 90 (Darlan Mendes), Gui Azevedo 90 (Alisson), Rildo 90 (Isaque) Referee: José Mendonça da Silva Jr. ................................................................. Vasco da Gama in play Atlético GO ................................................................. Saturday, September 12 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Coritiba (1630/1930) Santos v São Paulo (1900/2200) Sunday, September 13 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Corinthians (1600/1900) Grêmio v Fortaleza (1600/1900) Atlético Mineiro v RB Bragantino (1800/2100) Bahia v Atlético GO (1800/2100) Ceará v Flamengo (1800/2100) Goiás v Internacional (1800/2100) Palmeiras v Sport Recife (1945/2245) Botafogo v Vasco da Gama (2030/2330)