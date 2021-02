UPDATE 5-Serie A Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Torino (0) 0 Yellow card: Bremer 79, Izzo 85 Subs used: Baselli 71 (Lukić), Verdi 71 (Zaza), Linetty 79 (Rincón), Murru 79 (Ansaldi) Genoa (0) 0 Yellow card: Criscito 10, Rovella 38, Goldaniga 59, Radovanović 91 Subs used: Goldaniga 18 (Criscito), Shomurodov 46 (Pandev), Pjaca 76 (Destro) Referee: Fabrizio Pasqua ................................................................. Napoli (1) 1 Scorers: L. Insigne 31pen Yellow card: Di Lorenzo 23, Bakayoko 56 Subs used: Elmas 64 (Zieliński), Fabián Ruiz 65 (Politano), Petagna 75 (Osimhen), Lobotka 88 (Insigne) Juventus (0) 0 Yellow card: Chiellini 30, Cuadrado 45, Rabiot 93 Subs used: Alex Sandro 46 (Cuadrado), McKennie 63 (Bernardeschi), Kulusevski 72 (Bentancur) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Spezia (0) 2 Scorers: G. Maggiore 56, S. Bastoni 67 Yellow card: Vignali 22, Bastoni 24, Erlić 58 Subs used: Acampora 83 (Maggiore) Milan (0) 0 Yellow card: Diogo Dalot 66 Subs used: Mandžukić 64 (Rafael Leão), Tomori 64 (Kjær), Meïté 65 (Bennacer), Hauge 83 (Çalhanoğlu), Samu Castillejo 83 (Saelemaekers) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Roma v Udinese (1230/1130) Cagliari v Atalanta (1500/1400) Sampdoria v Fiorentina (1500/1400) Crotone v Sassuolo (1800/1700) Internazionale v Lazio (2045/1945) Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Parma (2045/1945)