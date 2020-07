UPDATE 5-Serie A Summaries

Jul 15 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Sampdoria (2) 3 Scorers: M. Gabbiadini 8, F. Bonazzoli 40, F. Bonazzoli 53 Subs used: Bereszyński 70 (Linetty), Quagliarella 70 (Bonazzoli), Bertolacci 70 (Gabbiadini) Cagliari (0) 0 Yellow card: Ioniţă 16, Rog 69 Subs used: João Pedro 46 (Ragatzu), Pereiro 46 (Ioniţă), Faragò 57 (Walukiewicz), Mattiello 78 (Birsa), Paloschi 78 (Simeone) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Bologna (0) 1 Scorers: Musa Barrow 80 Yellow card: Tomiyasu 46 Subs used: Dijks 65 (Krejčí), Orsolini 65 (Olsen), Poli 78 (Domínguez), Baldursson 78 (Medel), Denswil 84 (M'baye) Napoli (1) 1 Scorers: K. Manolas 7 Yellow card: Di Lorenzo 90 Subs used: Insigne 61 (Lozano), José Callejón 61 (Politano), Mertens 69 (Milik), Fabián Ruiz 69 (Elmas), Allan 83 (Zieliński) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Milan (0) 3 Scorers: F. Kessié 55, A. Romagnoli 59, H. Çalhanoğlu 77 Yellow card: Conti 33 Subs used: Calabria 46 (Conti), Bennacer 56 (Biglia), Rebić 61 (Rafael Leão), Laxalt 80 (Hernández), Krunić 80 (Çalhanoğlu) Parma (1) 1 Scorers: J. Kurtič 44 Yellow card: Grassi 33, Darmian 65 Subs used: Karamoh 14 (Cornelius), Dermaku 46 (Bruno Alves), Hernani 63 (Grassi), Inglese 63 (Brugman), Caprari 81 (Karamoh) Referee: Massimiliano Irrati ................................................................. Lecce (0) 1 Scorers: Y. Shakhov 88 Yellow card: Gabriel 10, Babacar 20, Donati 36 Subs used: Saponara 46 (Diego Farias), Tachtsidis 65 (Petriccione), Dell'Orco 65 (Paz), Shakhov 72 (Babacar), Vera 72 (Ž. Majer) Fiorentina (3) 3 Scorers: F. Chiesa 6, R. Ghezzal 38, P. Cutrone 40 Yellow card: Ribéry 10, Ghezzal 27 Missed penalty: E. Pulgar 11 Subs used: Ceccherini 46 (Pezzella), Venuti 65 (Chiesa), Vlahović 65 (Cutrone), Castrovilli 70 (Duncan), Agudelo 83 (Ribéry) Referee: Marco Guida ................................................................. Roma in play Hellas Verona ................................................................. Sassuolo (1) 3 Scorers: F. Đuričić 29, D. Berardi 51, F. Caputo 54 Yellow card: Magnanelli 42, Kiriakopoulos 53, Berardi 58, Bourabia 90 Subs used: Traorè 67 (Đuričić), Bourabia 67 (Magnanelli), Marlon 75 (Chiricheș), Ferrari 86 (Berardi), Raspadori 86 (Boga) Juventus (2) 3 Scorers: Danilo 5, G. Higuaín 12, Alex Sandro 64 Yellow card: Bernardeschi 47, Cristiano Ronaldo 62, Bonucci 81, Ramsey 95 Subs used: Rugani 46 (Chiellini), Dybala 57 (Higuaín), Rabiot 57 (Pjanić), Douglas Costa 62 (Bernardeschi), Ramsey 81 (Matuidi) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Udinese (0) 0 Yellow card: Okaka 3, Larsen 46 Subs used: Walace 46 (Jajalo), Ł. Teodorczyk 68 (Okaka), ter Avest 68 (Sema), Samir 83 (Nuytinck) Lazio (0) 0 Yellow card: Caicedo 15, Luiz Felipe 39, Luis Alberto 83 Subs used: Lukaku 51 (Jony), Bastos 51 (Ş. Radu), Cataldi 74 (Luiz Felipe), Anderson 79 (Lazzari), Adekanye 79 (Caicedo) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Torino v Genoa (1930/1730) SPAL v Internazionale (2145/1945) Saturday, July 18 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Atalanta (1715/1515) Cagliari v Sassuolo (1930/1730) Milan v Bologna (2145/1945) Sunday, July 19 fixtures (CET/GMT) Parma v Sampdoria (1715/1515) Genoa v Lecce (1930/1730) Brescia v SPAL (1930/1730) Fiorentina v Torino (1930/1730) Napoli v Udinese (1930/1730) Roma v Internazionale (2145/1945) Monday, July 20 fixtures (CET/GMT) Juventus v Lazio (2145/1945)