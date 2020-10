UPDATE 5-Serie A Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Cagliari (3) 4 Scorers: C. Lykogiannis 25, G. Simeone 35, R. Sottil 45, João Pedro 84 Yellow card: Marin 31, Lykogiannis 66 Subs used: Ounas 74 (Sottil), Pavoletti 81 (Simeone), Klavan 81 (Lykogiannis), Oliva 88 (Marin), Faragò 88 (Zappa) Crotone (2) 2 Scorers: Junior Messias 21, S. Molina 43 Yellow card: Cigarini 17, Cigarini 48 (2nd), Magallán 52, Ahmed Benali 91 Subs used: Rispoli 61 (Reca), Vulić 62 (Molina), Crociata 77 (Pedro Pereira), Rivière 89 (Nwankwo) Referee: Antonio Di Martino ................................................................. Benevento (1) 1 Scorers: R. Insigne 30 Yellow card: Caprari 45, Foulon 57, Glik 85 Subs used: Tuia 53 (Caprari), Improta 64 (Dabo), Sau 64 (Lapadula), Maggio 64 (Foulon), Di Serio 77 (Insigne) Napoli (0) 2 Scorers: L. Insigne 60, A. Petagna 67 Yellow card: Politano 96 Subs used: Politano 58 (Lozano), Petagna 58 (Mertens), Demme 74 (Bakayoko), Lobotka 88 (Fabián Ruiz), Ghoulam 88 (Insigne) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Parma (1) 2 Scorers: R. Gagliolo 34, J. Kucka 90+2pen Yellow card: Grassi 5, Hernani 23, Sohm 90 Subs used: Karamoh 53 (Hernani), Cyprien 53 (Brugman), Sohm 79 (Kurtič) Spezia (2) 2 Scorers: J. Chabot 28, K. Agudelo 31 Yellow card: Pobega 6, Salvador Ferrer 85 Subs used: Estévez 54 (Pobega), Salvador Ferrer 55 (Sala), Verde 63 (Agudelo), Dell'Orco 63 (Bastoni), Piccoli 82 (N'Zola) Referee: Valerio Marini ................................................................. Fiorentina (2) 3 Scorers: G. Castrovilli 11, N. Milenković 21, G. Castrovilli 51 Yellow card: Castrovilli 63 Subs used: Martínez 38 (Pezzella), Kouamé 66 (Vlahović), Cutrone 66 (José Callejón), Pulgar 80 (Bonaventura), Venuti 80 (Pol Lirola) Udinese (1) 2 Scorers: S. Okaka 43, S. Okaka 86 Yellow card: Arslan 41, Pussetto 66, Rodrigo Becão 85 Subs used: Pussetto 55 (Ouwejan), Walace 55 (Arslan), Deulofeu 70 (Lasagna), Bonifazi 82 (Samir), Forestieri 82 (Pereyra) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Juventus (20:45) Hellas Verona ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Milan v Roma (2045/1945)