UPDATE 5-Serie A Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Lazio (1) 1 Scorers: Luis Alberto 24 Yellow card: Lulić 45, Marušić 82, Escalante 89, Patric 94 Subs used: Akpro 55 (Correa), Fares 56 (Lulić), Escalante 63 (Lucas Leiva), Muriqi 64 (Luis Alberto), Caicedo 86 (Immobile) Sampdoria (0) 0 Yellow card: Adrien Silva 35, Ekdal 60, Colley 74 Subs used: Bereszyński 46 (Yoshida), Jankto 46 (Ramírez), Damsgaard 67 (Baldé), Torregrossa 81 (Candreva) Referee: Davide Massa ................................................................. Genoa (0) 2 Scorers: E. Shomurodov 48, M. Badelj 90+4 Yellow card: Strootman 57 Subs used: Shomurodov 46 (Zajc), Luca Pellegrini 46 (Czyborra), Rovella 55 (Pjaca), Pandev 67 (Strootman), Scamacca 67 (Destro) Hellas Verona (1) 2 Scorers: I. Ilić 17, D. Faraoni 61 Yellow card: Çetin 74 Subs used: Çetin 46 (Lovato), Vieira Nan 68 (Faraoni), Miguel Veloso 82 (Ilić), Daniel Bessa 82 (Zaccagni), Sturaro 94 (Tameze) Referee: Matteo Marchetti ................................................................. Sassuolo (0) 1 Scorers: F. Caputo 52 Yellow card: Traorè 92 Subs used: Traorè 46 (Magnanelli), Defrel 71 (Đuričić), Toljan 71 (Müldür), Raspadori 87 (Lopez) Bologna (1) 1 Scorers: R. Soriano 17 Red card: Hickey 30 Subs used: De Silvestri 34 (Svanberg), Palacio 62 (Musa Barrow), Olsen 62 (Orsolini), Schouten 62 (Sansone), Baldursson 81 (Domínguez) Referee: Federico La Penna ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Parma v Udinese (1230/1130) Milan v Internazionale (1500/1400) Atalanta v Napoli (1800/1700) Benevento v Roma (2045/1945) Monday, February 22 fixtures (CET/GMT) Juventus v Crotone (2045/1945)