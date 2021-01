UPDATE 5-Serie A Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Juventus (1) 2 Scorers: Arthur 15, W. McKennie 71 Yellow card: Kulusevski 21, Chiellini 47, Arthur 52 Subs used: Morata 69 (Bernardeschi), Rabiot 78 (Arthur), de Ligt 78 (Bonucci), Ramsey 78 (Kulusevski), Demiral 92 (McKennie) Bologna (0) 0 Yellow card: Vignato 14, Dijks 62 Subs used: Sansone 46 (Vignato), Soumaoro 46 (De Silvestri), Domínguez 64 (Svanberg), Palacio 75 (Dijks), Olsen 76 (Orsolini) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Genoa (1) 1 Scorers: M. Destro 10 Yellow card: Destro 18 Subs used: Onguéné 56 (Czyborra), Pandev 62 (Destro), Behrami 63 (Strootman), Pjaca 77 (Shomurodov), Melegoni 77 (Zajc) Cagliari (0) 0 Yellow card: Nández 20, Zappa 85 Subs used: Sottil 70 (Duncan), Cerri 70 (Simeone), Pereiro 85 (Nainggolan) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Hellas Verona (1) 3 Scorers: F. Dimarco 34, A. Barák 62, M. Zaccagni 79 Yellow card: Magnani 60, Zaccagni 80 Subs used: Di Carmine 56 (Kalinić), Magnani 56 (Dimarco), Lovato 76 (Günter), Daniel Bessa 83 (Zaccagni) Napoli (1) 1 Scorers: H. Lozano 1 Yellow card: Demme 16, Di Lorenzo 54, Koulibaly 71 Subs used: Mertens 60 (Insigne), Politano 65 (Demme), Osimhen 65 (Petagna), Lobotka 83 (Bakayoko), Elmas 83 (Zieliński) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Lazio (1) 2 Scorers: S. Milinković-Savić 25, C. Immobile 71 Yellow card: Patric 59, Lucas Leiva 75 Subs used: Parolo 67 (Patric), Caicedo 67 (Correa), Lulić 75 (Lazzari), Escalante 76 (Lucas Leiva), Muriqi 86 (Immobile) Sassuolo (1) 1 Scorers: F. Caputo 6 Yellow card: Marlon 65, Pedro Obiang 68, Ferrari 92 Subs used: Haraslín 46 (Defrel), Lopez 76 (Pedro Obiang), Boga 76 (Traorè), Raspadori 91 (Müldür) Referee: Antonio Giua ................................................................. Parma (0) 0 Yellow card: Kucka 32 Subs used: Karamoh 46 (Hernani), Brugman 66 (Grassi), Mihăilă 80 (Karamoh), Ricci 86 (Pezzella) Sampdoria (2) 2 Scorers: M. Yoshida 25, K. Baldé 34 Yellow card: Baldé 32 Subs used: Damsgaard 58 (Baldé), Torregrossa 70 (Quagliarella), Verre 70 (Ramírez), Jankto 82 (Candreva), Ekdal 82 (Adrien Silva) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Friday, January 29 fixtures (CET/GMT) Torino v Fiorentina (2045/1945)