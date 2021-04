Mar 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fifth day of 1st test between West Indies and Sri Lanka on Thursday at North Sound, Antigua and Barbuda Match Drawn Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne c John Campbell b Rahkeem Cornwall 12 Lahiru Thirimanne b Jason Holder 70 Oshada Fernando Run Out Kraigg Brathwaite 4 Dinesh Chandimal c Joshua Da Silva b Jason Holder 4 Dhananjaya de Silva b Kemar Roach 13 Pathum Nissanka c Jason Holder b Kemar Roach 9 Niroshan Dickwella c Rahkeem Cornwall b Jason Holder 32 Suranga Lakmal c Kraigg Brathwaite b Jason Holder 3 Dushmantha Chameera b Kemar Roach 2 Lasith Embuldeniya lbw Jason Holder 3 Vishwa Fernando Not Out 1 Extras 4b 6lb 1nb 0pen 5w 16 Total (69.4 overs) 169 all out Fall of Wickets : 1-17 Karunaratne, 2-29 Fernando, 3-54 Chandimal, 4-76 de Silva, 5-92 Nissanka, 6-150 Dickwella, 7-160 Thirimanne, 8-163 Lakmal, 9-164 Chameera, 10-169 Embuldeniya Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 16 2 47 3 2.94 1nb Shannon Gabriel 9 2 22 0 2.44 3w Rahkeem Cornwall 14 6 25 1 1.79 Alzarri Joseph 11 2 32 0 2.91 Jason Holder 17.4 6 27 5 1.53 2w Kyle Mayers 2 0 6 0 3.00 ........................................................................... West Indies 1st innings Kraigg Brathwaite c Dhananjaya de Silva b Suranga Lakmal 3 John Campbell c Niroshan Dickwella b Dushmantha Chameera 42 Nkrumah Bonner lbw Lasith Embuldeniya 31 Kyle Mayers c Dhananjaya de Silva b Suranga Lakmal 45 Jermaine Blackwood b Suranga Lakmal 2 Jason Holder b Suranga Lakmal 19 Joshua Da Silva c Niroshan Dickwella b Dushmantha Chameera 46 Alzarri Joseph c Dinesh Chandimal b Suranga Lakmal 0 Rahkeem Cornwall b Vishwa Fernando 61 Kemar Roach Not Out 5 Shannon Gabriel lbw Vishwa Fernando 0 Extras 1b 6lb 9nb 0pen 1w 17 Total (103.0 overs) 271 all out Fall of Wickets : 1-13 Brathwaite, 2-69 Bonner, 3-95 Campbell, 4-120 Blackwood, 5-133 Mayers, 6-169 Holder, 7-171 Joseph, 8-261 Da Silva, 9-271 Cornwall, 10-271 Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 25 9 47 5 1.88 3nb Vishwa Fernando 17 6 52 2 3.06 Dushmantha Chameera 22 1 71 2 3.23 1w 2nb Lasith Embuldeniya 28 6 64 1 2.29 4nb Dhananjaya de Silva 11 2 30 0 2.73 ................................................................... Sri Lanka 2nd innings Lahiru Thirimanne b Kemar Roach 76 Dimuth Karunaratne c John Campbell b Kemar Roach 3 Oshada Fernando c Joshua Da Silva b Kyle Mayers 91 Dinesh Chandimal c Joshua Da Silva b Kyle Mayers 4 Dhananjaya de Silva b Alzarri Joseph 50 Pathum Nissanka c Kemar Roach b Rahkeem Cornwall 103 Niroshan Dickwella b Kemar Roach 96 Suranga Lakmal Run Out Jermaine Blackwood 8 Dushmantha Chameera c Kyle Mayers b Rahkeem Cornwall 6 Lasith Embuldeniya c Jason Holder b Rahkeem Cornwall 10 Extras 13b 5lb 11nb 0pen 0w 29 Total (149.5 overs) 476 all out Fall of Wickets : 1-8 Karunaratne, 2-170 Fernando, 3-178 Chandimal, 4-189 Thirimanne, 5-259 de Silva, 6-438 Nissanka, 7-460 Dickwella, 8-462 Lakmal, 9-476 Embuldeniya, 10-476 Chameera Did Not Bat : Fernando Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kemar Roach 27 3 74 3 2.74 6nb Shannon Gabriel 18 2 67 0 3.72 Jason Holder 22 4 40 0 1.82 2nb Alzarri Joseph 21 2 83 1 3.95 Rahkeem Cornwall 42.5 4 137 3 3.20 Kraigg Brathwaite 9 1 30 0 3.33 Kyle Mayers 9 2 24 2 2.67 3nb Jermaine Blackwood 1 0 3 0 3.00 ................................................................... West Indies 2nd innings Kraigg Brathwaite b Lasith Embuldeniya 23 John Campbell c Niroshan Dickwella b Vishwa Fernando 11 Nkrumah Bonner Not Out 113 Kyle Mayers c Lahiru Thirimanne b Lasith Embuldeniya 52 Jermaine Blackwood b Vishwa Fernando 4 Jason Holder Not Out 18 Extras 4b 8lb 3nb 0pen 0w 15 Total (100.0 overs) 236-4 Fall of Wickets : 1-12 Campbell, 2-78 Brathwaite, 3-183 Mayers, 4-204 Blackwood Did Not Bat : Da Silva, Cornwall, Joseph, Roach, Gabriel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 25 10 33 0 1.32 Vishwa Fernando 19 0 73 2 3.84 1nb Lasith Embuldeniya 28 9 62 2 2.21 1nb Dushmantha Chameera 18 3 44 0 2.44 1nb Dhananjaya de Silva 10 5 12 0 1.20 ................................. Umpire Gregory Brathwaite Umpire Joel Wilson Video Nigel Duguid Match Referee Richard Richardson