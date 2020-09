UPDATE 5-Superliga Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Horsens (0) 0 Red card: Jacobsen 77 Yellow card: Brock-Madsen 50 Subs used: Tengstedt 69 (Pohl), Gemmer 82 (Thorsen), Jacobsen 82 (Frantsen), Qamili 87 (Andreasen), Jensen 87 (Kiilerich) Randers (0) 3 Scorers: S. Piesinger 72, E. Riis 78, E. Riis 90 Yellow card: Hammershøj-Mistrati 9, Marxen 29, Kallesøe 59 Subs used: Kamara 46 (Egho), Klysner 83 (Greve), Nielsen 87 (Lauenborg), Graves 91 (Riis), Leth 91 (Hammershøj-Mistrati) Attendance: 1,216 Referee: Jakob A. Sundberg ................................................................. Lyngby (0) 0 Yellow card: Gytkjær 43 Subs used: Marcussen 67 (Nielsen), Rømer 67 (Riel), Pedersen 79 (Jakobsen), Jørgensen 86 (Hamalainen) AaB (0) 0 Red card: Prica 77 Yellow card: Pedro Ferreira 13 Subs used: Prica 64 (van Weert), Nkada 64 (Børsting), Kakeeto 82 (Kusk), Christensen 90 (Fossum) Attendance: 2,138 Referee: Mikkel Redder ................................................................. Brøndby (0) 3 Scorers: S. Hedlund 48, L. Christensen 75, S. Rosted 90+6 Yellow card: Rosted 77 Missed penalty: A. Jung 71 Subs used: Lindstrøm 46 (Slimane), Radošević 72 (Bjur), Kvistgaarden 94 (Uhre) Nordsjælland (2) 2 Scorers: M. Diomande 12, M. Rygaard 38 Yellow card: Hansen 60, Diomande 64 Subs used: Chukwuani 68 (Christensen), Villadsen 79 (Frese), Antman 79 (Sulemana), Rothmann 86 (Rygaard), Francis 86 (Kofod Andersen) Attendance: 6,700 Referee: Jens Maae ................................................................. OB in play København ................................................................. Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) AGF v Vejle (1900/1700)