UPDATE 5-Superliga Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) SønderjyskE (1) 2 Scorers: J. Simonsen 44, H. Wright 47 Yellow card: Bah 18, Albæk 91 Subs used: Eskesen 18 (Bah), Hassan 79 (Wright), Frederiksen 79 (Eskesen), Christiansen 93 (Jacobsen) Nordsjælland (0) 1 Scorers: A. Francis 52 Yellow card: Francis 91 Subs used: Jenssen 21 (Diomande), Sadiq 78 (Mesík), Chukwuani 85 (Kofod Andersen), Antman 85 (Atanga), Thychosen 86 (Djourou) Attendance: 300 Referee: Benjamin Willaume-Jantzen ................................................................. København (2) 2 Scorers: Zeca 25, R. Falk 27 Yellow card: Oviedo 2 Subs used: Thomsen 68 (Højlund), Mudražija 76 (Falk) Horsens (0) 0 Yellow card: Hansson 20 Subs used: Brock-Madsen 8 (Pohl), Gemmer 67 (Jacobsen), Jacobsen 67 (Tengstedt), Brajanac 77 (Finnbogason), Jensen 78 (Frantsen) Attendance: 226 Referee: Mikkel Redder ................................................................. Lyngby in play Randers ................................................................. Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) AGF v Brøndby (1900/1800) Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Randers v Vejle (1900/1800)