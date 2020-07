Jul 12 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Championship Round ................................................................. Nordsjælland (0) 0 Yellow card: Mesík 23, Atanga 47 Subs used: Sadiq 46 (Rothmann), Francis 62 (Atanga), Frese 76 (Diomande), Andersen 76 (Villadsen), Woledzi 76 (Hansen) AaB (0) 0 Yellow card: Christensen 80, Olsen 87 Subs used: Klitten 65 (Børsting), Kusk 66 (van Weert), Klitten 68 (Ahlmann), Christensen 68 (Kakeeto), Kristensen 79 (Pallesen) Referee: Peter Kjærsgaard-Andersen ................................................................. København (0) 0 Subs used: Stage 46 (Pep Biel), Mudražija 67 (Thomsen), Kaufmann 75 (Falk), Boilesen 88 (Bengtsson), Oviedo 88 (Daramy) Brøndby (0) 0 Yellow card: Rosted 71, Fisker 85 Subs used: Slimane 65 (Radošević), Christensen 65 (Tibbling), Fisker 82 (Lindstrøm) Referee: Jakob Kehlet ................................................................. AGF in play Midtjylland ................................................................. Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Hobro v Lyngby (1900/1700) Friday, July 17 fixtures (CET/GMT) Midtjylland v Nordsjælland (1900/1700)