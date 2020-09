Sep 9 (Gracenote) - Results from Stage 11, Tour de France on Wednesday. Stage 11 Châtelaillon-Plage to Poitiers, 167.5 km. Men's elite road race. Route profile: flat. Finish profile: flat. Stage winners 1. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 4:00:01 2. Sam Bennett (IRL) Deceuninck - Quick-Step " 3. Wout van Aert (BEL) Jumbo - Visma " 4. Bryan Coquard (FRA) B&B Hotels - Vital Concept " 5. Clément Venturini (FRA) AG2R La Mondiale " 6. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo " 7. Luka Mezgec (SLO) Mitchelton - Scott " 8. Hugo Hofstetter (FRA) Israel Start-Up Nation " 9. Oliver Naesen (BEL) AG2R La Mondiale " 10. Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling Team " 11. Matteo Trentin (ITA) CCC Team " 12. Alexander Kristoff (NOR) UAE Team Emirates " 13. Anthony Turgis (FRA) Total Direct Energie " 14. Edvald Boasson Hagen (NOR) NTT Pro Cycling Team " 15. Niccolò Bonifazio (ITA) Total Direct Energie " 16. Clément Russo (FRA) Team Arkéa - Samsic " 17. Elia Viviani (ITA) Cofidis " 18. Cees Bol (NED) Team Sunweb " 19. Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott " 20. Kévin Ledanois (FRA) Team Arkéa - Samsic " Overall leaders 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 46:15:24 2. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +21 3. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +28 4. Romain Bardet (FRA) AG2R La Mondiale +30 5. Nairo Quintana (COL) Team Arkéa - Samsic +32 6. Rigoberto Urán (COL) EF Pro Cycling " 7. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +44 8. Adam Yates (GBR) Mitchelton - Scott +1:02 9. Miguel Ángel López (COL) Astana Pro Team +1:15 10. Mikel Landa (ESP) Bahrain - McLaren +1:42 11. Richie Porte (AUS) Trek - Segafredo +1:53 12. Enric Mas (ESP) Movistar Team +2:02 13. Bauke Mollema (NED) Trek - Segafredo +2:31 14. Tom Dumoulin (NED) Jumbo - Visma +3:22 15. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers +3:42 16. Damiano Caruso (ITA) Bahrain - McLaren " 17. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +3:43 18. Sergio Higuita (COL) EF Pro Cycling +6:08 19. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott +12:13 20. Emanuel Buchmann (GER) BORA - hansgrohe +15:35 King of the Mountains 1. Benoît Cosnefroy (FRA) AG2R La Mondiale 36 2. Nans Peters (FRA) AG2R La Mondiale 31 3. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb 26 4. Ilnur Zakarin (RUS) CCC Team 25 5. Toms Skujinš (LAT) Trek - Segafredo 24 6. Quentin Pacher (FRA) B&B Hotels - Vital Concept 20 7. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 18 8. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 14 9. Carlos Verona (ESP) Movistar Team " 10. Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling " 11. Michael Gogl (AUT) NTT Pro Cycling Team 12 12. Nicolas Roche (IRL) Team Sunweb 11 13. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team 10 14. Jérôme Cousin (FRA) Total Direct Energie 9 15. Jesús Herrada (ESP) Cofidis " 16. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ 8 17. Omar Fraile (ESP) Astana Pro Team " 18. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 7 19. Fabien Grellier (FRA) Total Direct Energie 6 20. Guillaume Martin (FRA) Cofidis " Points leaders 1. Sam Bennett (IRL) Deceuninck - Quick-Step 243 2. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 188 3. Bryan Coquard (FRA) B&B Hotels - Vital Concept 157 4. Caleb Ewan (AUS) Lotto - Soudal 155 5. Matteo Trentin (ITA) CCC Team 140 6. Wout van Aert (BEL) Jumbo - Visma 131 7. Alexander Kristoff (NOR) UAE Team Emirates 100 8. Michael Mørkøv (DEN) Deceuninck - Quick-Step 92 9. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck - Quick-Step 82 10. Cees Bol (NED) Team Sunweb 72 11. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 69 12. Greg Van Avermaet (BEL) CCC Team 64 13. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb 60 14. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo " 15. Alexey Lutsenko (KAZ) Astana Pro Team 56 16. Edvald Boasson Hagen (NOR) NTT Pro Cycling Team 53 17. Daniel Oss (ITA) BORA - hansgrohe " 18. Hugo Hofstetter (FRA) Israel Start-Up Nation 51 19. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 50 20. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers " Youth classification 1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 46:15:45 2. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates +23 3. Enric Mas (ESP) Movistar Team +1:41 4. Sergio Higuita (COL) EF Pro Cycling +5:47 5. Daniel Martínez (COL) EF Pro Cycling +52:12 6. Harold Tejada (COL) Astana Pro Team +52:48 7. Valentin Madouas (FRA) Groupama - FDJ +1:03:30 8. Marc Hirschi (SUI) Team Sunweb +1:06:42 9. Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling +1:07:48 10. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +1:15:16 11. Lennard Kämna (GER) BORA - hansgrohe +1:16:26 12. Niklas Eg (DEN) Trek - Segafredo +1:28:18 13. Connor Swift (GBR) Team Arkéa - Samsic +2:03:36 14. Cyril Barthe (FRA) B&B Hotels - Vital Concept +2:09:37 15. Casper Pedersen (DEN) Team Sunweb +2:10:27 16. Kasper Asgreen (DEN) Deceuninck - Quick-Step +2:12:38 17. Joris Nieuwenhuis (NED) Team Sunweb +2:17:21 18. Rémi Cavagna (FRA) Deceuninck - Quick-Step +2:21:34 19. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo +2:22:41 20. Benoît Cosnefroy (FRA) AG2R La Mondiale +2:23:20