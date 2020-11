UPDATE 5-UEFA Champions League Summaries

Nov 4 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. İstanbul Başakşehir (2) 2 Scorers: D. Ba 12, E. Višća 40 Yellow card: Ņkrtel 89 Subs used: Gulbrandsen 80 (Ba), Topal 87 (Özcan), Ponck 90 (İ. Kahveci) Manchester United (1) 1 Scorers: A. Martial 43 Yellow card: Tuanzebe 20 Subs used: McTominay 46 (Tuanzebe), Pogba 61 (van de Beek), Cavani 61 (Mata), Greenwood 76 (Rashford), Fosu-Mensah 76 (Wan-Bissaka) Referee: Davide Massa ................................................................. Zenit (1) 1 Scorers: A. Erokhin 32 Yellow card: Kuzyaev 7, Barrios 78, Lovren 85, Krugovoy 86 Subs used: Mostovoy 61 (Erokhin), Krugovoy 78 (Zhirkov), Wendel 91 (Kuzyaev), Sutormin 91 (Ozdoev) Lazio (0) 1 Scorers: F. Caicedo 82 Yellow card: Akpro 4, Milinković-Savić 59, Caicedo 77, Pepe Reina 85 Subs used: Cataldi 52 (Parolo), Caicedo 59 (Muriqi), Andreas Pereira 59 (Fares), Luiz Felipe 85 (Correa) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Barcelona (1) 2 Scorers: L. Messi 5pen, Piqué 65 Subs used: Sergi Roberto 60 (Pjanić), Dembélé 60 (Griezmann), Lenglet 74 (Busquets), Trincão 74 (Ansu Fati), Carles Aleñá 83 (Pedri) Dynamo Kyiv (0) 1 Scorers: V. Tsygankov 75 Yellow card: Buyalskyi 70 Subs used: Verbič 71 (Supryaha), de Pena 71 (Rodrigues), Lednev 86 (Buyalskyi) Referee: Michael Oliver ................................................................. Ferencváros (0) 1 Scorers: F. Boli 90 Yellow card: Botka 19 Subs used: Heister 68 (Botka), Mak 73 (Nguen), Boli 74 (Isael), Uzuni 80 (Zubkov) Juventus (1) 4 Scorers: Morata 7, Morata 60, P. Dybala 72, L. Dvali 82og Subs used: Bentancur 46 (Arthur), McKennie 53 (Ramsey), Dybala 67 (Morata), Bernardeschi 76 (Chiesa), Frabotta 76 (Cuadrado) Referee: Orel Grinfeld ................................................................. Sevilla in play Krasnodar ................................................................. Chelsea in play Rennes ................................................................. RB Leipzig (1) 2 Scorers: C. Nkunku 41, E. Forsberg 57pen Yellow card: Upamecano 15, Konaté 25 Subs used: Poulsen 64 (Daniel Olmo), Henrichs 64 (Mukiele), Kluivert 76 (Forsberg), Adams 76 (Haidara), Kampl 90 (Sabitzer) PSG (1) 1 Scorers: Á. Di María 6 Yellow card: Kimpembe 19, Gueye 37, Kurzawa 67, Gueye 69 (2nd), Kimpembe 95 (2nd) Missed penalty: Á. Di María 16 Subs used: Bakker 73 (Kurzawa), Kehrer 73 (Pablo Sarabia), Rafinha 84 (Florenzi) Referee: Szymon Marciniak ................................................................. Club Brugge (0) 0 Subs used: É. Balanta 71 (Vormer), De Ketelaere 76 (Lang), Krmenčík 85 (Dennis), Schrijvers 85 (Vanaken) Borussia Dortmund (3) 3 Scorers: T. Hazard 14, E. Haaland 18, E. Haaland 32 Subs used: Bellingham 72 (Delaney), Reus 72 (Brandt), Passlack 77 (Reyna), Reinier 84 (Haaland), Mateu Morey 84 (Meunier) Referee: Damir Skomina .................................................................