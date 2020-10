Oct 21 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Salzburg (1) 2 Scorers: D. Szoboszlai 45, Z. Junuzović 50 Yellow card: Szoboszlai 41 Subs used: Berisha 53 (Koïta), Okugawa 73 (Camara), Okafor 84 (Junuzović) Lokomotiv Moskva (1) 2 Scorers: Éder 19, V. Lisakovich 75 Yellow card: Kulikov 80 Subs used: Rybchinskiy 62 (Smolov), Kamano 63 (Zhemaletdinov), Zé Luís 69 (Éder), Lisakovich 69 (Miranchuk) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Real Madrid (0) 2 Scorers: L. Modrić 54, Vinícius Júnior 59 Yellow card: Asensio 34, Éder Militão 87 Subs used: Benzema 46 (Rodrygo), Vinícius Júnior 59 (Jović), Kroos 70 (Modrić) Shakhtar Donetsk (3) 3 Scorers: Tetê 29, R. Varane 33og, M. Solomon 42 Yellow card: Kornienko 8, Bondar 83 Subs used: Sudakov 86 (Dentinho), Vitão 92 (Solomon), Viunnik 94 (Marcos Antonio) Referee: Srđan Jovanović ................................................................. Bayern München (2) 4 Scorers: K. Coman 28, L. Goretzka 41, C. Tolisso 66, K. Coman 72 Yellow card: Alaba 5, Müller 21 Subs used: Sarr 73 (Pavard), Douglas Costa 73 (Coman), Choupo-Moting 83 (Lewandowski), Davies 83 (Müller), Javi Martínez 83 (Goretzka) Atlético Madrid (0) 0 Yellow card: Renan Lodi 43, Koke 44, Herrera 46, Torreira 92 Subs used: Á. Correa 76 (Suárez), Vitolo 76 (Carrasco), Lemar 79 (Llorente), Torreira 79 (Koke) Referee: Michael Oliver ................................................................. Manchester City (1) 3 Scorers: S. Agüero 20pen, İ. Gündoğan 65, Ferran Torres 73 Yellow card: Walker 28, Bernardo Silva 34, João Cancelo 36, Eric García 67, Fernandinho 90 Subs used: Foden 68 (İ. Gündoğan), Ferran Torres 68 (Agüero), Fernandinho 85 (Rodri), Stones 94 (Fernandinho) Porto (1) 1 Scorers: L. Díaz 14 Yellow card: Pepe 84 Subs used: Wilson Manafá 55 (Díaz), Nakajima 77 (Sanusi), Nanu 77 (Corona), Taremi 77 (Fábio Vieira), Evanilson 80 (Sarr) Referee: Andris Treimanis ................................................................. Olympiakos Piraeus (0) 1 Scorers: Koka 90+1 Yellow card: Koka 95 Subs used: Fortounis 78 (Ranđelović), Koka 84 (Masouras), Cissé 93 (Valbuena), Rúben Vinagre 93 (El-Arabi) Olympique Marseille (0) 0 Subs used: Radonjić 76 (Payet), Cuisance 76 (Sanson), Luis Henrique 77 (Benedetto), Germain 82 (Thauvin), Strootman 85 (Gueye) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Internazionale (0) 2 Scorers: R. Lukaku 49, R. Lukaku 90 Yellow card: D'Ambrosio 17, de Vrij 65, Handanovič 82 Subs used: Martínez 46 (Sánchez), Bastoni 79 (Perišić), Brozović 79 (Eriksen) Borussia M'gladbach (0) 2 Scorers: R. Bensebaini 63pen, J. Hofmann 84 Yellow card: Kramer 68 Subs used: Herrmann 75 (Embolo), Stindl 90 (Plea), Wolf 95 (Thuram) Referee: Björn Kuipers ................................................................. Ajax (0) 0 Yellow card: Promes 93 Subs used: Promes 9 (Kudus), Ekkelenkamp 74 (Klaassen), Labyad 74 (David Neres), Huntelaar 84 (Blind), Traoré 84 (Schuurs) Liverpool (1) 1 Scorers: N. Tagliafico 35og Yellow card: Milner 38, Alexander-Arnold 80 Subs used: Henderson 46 (Jones), Diogo Jota 60 (Roberto Firmino), Minamino 60 (Mané), Shaqiri 60 (Mohamed Salah), Williams 92 (Milner) Referee: Felix Brych ................................................................. Midtjylland (0) 0 Yellow card: Sisto 74 Subs used: Evander 60 (Kaba), Vibe 76 (Mabil), Madsen 76 (Cajuste), Anderson 87 (Sisto), Kraev 87 (Onyeka) Atalanta (3) 4 Scorers: D. Zapata 26, A. Gómez 36, L. Muriel 42, A. Miranchuk 88 Yellow card: Romero 84 Subs used: Pašalić 68 (Gómez), Iličić 68 (Muriel), Miranchuk 80 (Zapata), Pessina 80 (Freuler), Palomino 86 (Romero) Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias .................................................................