UPDATE 5-Vuelta a Espana Summaries - Stage 13

Nov 3 (Gracenote) - Results from Stage 13, Vuelta a España on Tuesday. Stage 13 Muros to Mirador de Ézaro, km. Men's elite individual time trial. Average speed: 43.344 km/h. Wind speed: 2km/h. Route profile: flat. Finish profile: semi-mountain. Stage winners 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 46:39 2. William Barta (USA) CCC Team +1 3. Nélson Oliveira (POR) Movistar Team +10 4. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling +25 5. Bruno Armirail (FRA) Groupama - FDJ +41 6. Mattia Cattaneo (ITA) Deceuninck - Quick-Step +46 7. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers +49 8. Rémi Cavagna (FRA) Deceuninck - Quick-Step +58 9. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates +59 10. Jasha Sütterlin (GER) Team Sunweb +1:07 11. Wout Poels (NED) Bahrain - McLaren +1:12 12. Marc Soler (ESP) Movistar Team " 13. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation +1:17 14. Jannik Steimle (GER) Deceuninck - Quick-Step +1:29 15. Thymen Arensman (NED) Team Sunweb +1:30 16. Enric Mas (ESP) Movistar Team +1:43 17. Clément Champoussin (FRA) AG2R La Mondiale +1:44 18. Alexander Edmondson (AUS) Mitchelton - Scott +1:45 19. Felix Großschartner (AUT) BORA - hansgrohe +1:54 20. Gino Mäder (SUI) NTT Pro Cycling Team +1:56 Overall leaders 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 49:16:16 2. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers +39 3. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling +47 4. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation +1:42 5. Enric Mas (ESP) Movistar Team +3:23 6. Wout Poels (NED) Bahrain - McLaren +6:15 7. Felix Großschartner (AUT) BORA - hansgrohe +7:14 8. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team +8:39 9. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team +8:48 10. David De La Cruz (ESP) UAE Team Emirates +9:23 11. George Bennett (NZL) Jumbo - Visma +10:36 12. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +10:45 13. Mikel Nieve (ESP) Mitchelton - Scott +11:19 14. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma +13:44 15. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates +14:20 16. Guillaume Martin (FRA) Cofidis +15:34 17. Mattia Cattaneo (ITA) Deceuninck - Quick-Step +16:11 18. Marc Soler (ESP) Movistar Team +18:03 19. Gorka Izagirre (ESP) Astana Pro Team +18:11 20. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott +29:38 King of the Mountains 1. Guillaume Martin (FRA) Cofidis 76 2. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers 30 3. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 27 4. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 24 5. Tim Wellens (BEL) Lotto - Soudal 22 6. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling 21 7. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation 20 8. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team 18 9. Michael Storer (AUS) Team Sunweb 17 10. Michael Woods (CAN) EF Pro Cycling 16 11. Enric Mas (ESP) Movistar Team " 12. Marc Soler (ESP) Movistar Team " 13. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ 14 14. Nélson Oliveira (POR) Movistar Team 13 15. Pierre-Luc Périchon (FRA) Cofidis 12 16. Ion Izagirre (ESP) Astana Pro Team 11 17. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team " 18. Niklas Eg (DEN) Trek - Segafredo 10 19. Rémi Cavagna (FRA) Deceuninck - Quick-Step 6 20. Mattia Cattaneo (ITA) Deceuninck - Quick-Step " Points leaders 1. Primož Roglic (SLO) Jumbo - Visma 172 2. Richard Carapaz (ECU) INEOS Grenadiers 113 3. Daniel Martin (IRL) Israel Start-Up Nation 103 4. Hugh Carthy (GBR) EF Pro Cycling 89 5. Guillaume Martin (FRA) Cofidis 74 6. Enric Mas (ESP) Movistar Team 66 7. Felix Großschartner (AUT) BORA - hansgrohe 60 8. Marc Soler (ESP) Movistar Team 58 9. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team 57 10. Michael Woods (CAN) EF Pro Cycling 52 11. Wout Poels (NED) Bahrain - McLaren 51 12. Sepp Kuss (USA) Jumbo - Visma 48 13. Alejandro Valverde (ESP) Movistar Team 45 14. Jasper Philipsen (BEL) UAE Team Emirates 41 15. Pascal Ackermann (GER) BORA - hansgrohe 39 16. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ 35 17. Alex Aranburu (ESP) Astana Pro Team " 18. Gerben Thijssen (BEL) Lotto - Soudal 32 19. George Bennett (NZL) Jumbo - Visma 31 20. Esteban Chaves (COL) Mitchelton - Scott 30 Team classification 1. Movistar Team (ESP) 148:09:15 2. Jumbo - Visma (NED) +3:50 3. Astana Pro Team (KAZ) +33:52 4. UAE Team Emirates (UAE) +50:29 5. Mitchelton - Scott (AUS) +54:40 6. Cofidis (FRA) +1:19:16 7. INEOS Grenadiers (GBR) +1:53:15 8. Groupama - FDJ (FRA) +2:15:33 9. CCC Team (POL) +2:20:19 10. EF Pro Cycling (USA) +2:27:41 11. Team Sunweb (GER) +3:08:11 12. Trek - Segafredo (USA) +3:11:34 13. Deceuninck - Quick-Step (BEL) +3:18:30 14. Israel Start-Up Nation (ISR) +3:40:37 15. AG2R La Mondiale (FRA) +3:42:26 16. NTT Pro Cycling Team (RSA) +3:42:58 17. Caja Rural - Seguros RGA (ESP) +3:55:43 18. Bahrain - McLaren (BRN) +3:56:33 19. BORA - hansgrohe (GER) +4:22:56 20. Total Direct Energie (FRA) +4:42:13 21. Lotto - Soudal (BEL) +4:42:43 22. Burgos - BH (ESP) +4:44:02 Youth classification 1. Enric Mas (ESP) Movistar Team 49:19:39 2. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team +5:25 3. David Gaudu (FRA) Groupama - FDJ +7:22 4. Georg Zimmerman (GER) CCC Team +35:17 5. William Barta (USA) CCC Team +40:48 6. Gino Mäder (SUI) NTT Pro Cycling Team +42:21 7. Kobe Goossens (BEL) Lotto - Soudal +42:32 8. Clément Champoussin (FRA) AG2R La Mondiale +1:09:48 9. Andrea Bagioli (ITA) Deceuninck - Quick-Step +1:13:15 10. Juan Pedro López (ESP) Trek - Segafredo +1:17:28 11. Niklas Eg (DEN) Trek - Segafredo +1:21:21 12. Robert Power (AUS) Team Sunweb +1:22:55 13. Thymen Arensman (NED) Team Sunweb +1:28:48 14. Jonas Vingegaard (DEN) Jumbo - Visma +1:30:39 15. Michel Ries (LUX) Trek - Segafredo +1:35:58 16. Dorian Godon (FRA) AG2R La Mondiale +1:36:54 17. Michael Storer (AUS) Team Sunweb +1:36:55 18. Mark Donovan (GBR) Team Sunweb +1:43:36 19. Iván Sosa (COL) INEOS Grenadiers +1:51:40 20. Jhojan García (COL) Caja Rural - Seguros RGA +1:53:32