Oct 9 (OPTA) - Summaries for the World Cup Qualifiers (South America) on Thursday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Paraguay (0) 2 Scorers: Á. Romero 66, Á. Romero 81 Yellow card: Cubas 35, Espínola 43, Villasanti 84 Subs used: Sánchez 62 (Cubas), Á. Romero 63 (Pérez), Bobadilla 63 (Lezcano), Ortiz 81 (Giménez), Sanabria 97 (Almirón) Peru (0) 2 Scorers: A. Carrillo 52, A. Carrillo 85 Yellow card: Zambrano 18 Subs used: Farfán 64 (Cueva), Gonzáles 74 (Ruidíaz), Polo 87 (Yotún), López 87 (Carrillo), Peña 87 (Tapia) Referee: Néstor Fabián Pitana ................................................................. Uruguay (1) 2 Scorers: L. Suárez 39pen, M. Gómez 90+3 Yellow card: Coates 55, Bentancur 59, Gómez 96 Subs used: Nández 56 (De La Cruz), Rodríguez 76 (De Arrascaeta), Arambarri 76 (Bentancur), Gómez 87 (Rodríguez) Chile (0) 1 Scorers: A. Sánchez 54 Yellow card: Sierralta 75, Baeza 91 Subs used: Dávila 68 (Vargas), Pinares 68 (Fuenzalida), Roco 83 (Díaz) Referee: Eber Aquino ................................................................. Argentina (1) 1 Scorers: L. Messi 13pen Yellow card: Paredes 21, Otamendi 78 Subs used: Salvio 66 (Acuña), Alario 76 (Martínez), Foyth 84 (Montiel), Domínguez 84 (Ocampos) Ecuador (0) 0 Yellow card: Valencia 43 Subs used: Preciado 46 (Ferigra), Plata 64 (Ibarra), Ibarra 79 (Caicedo), Estrada 87 (Á. Mena) Referee: Roberto Tobar Vargas ................................................................. Saturday, October 10 fixtures (GMT) Brazil v Bolivia (0030) Tuesday, October 13 fixtures (GMT) Bolivia v Argentina (2000) Ecuador v Uruguay (2100) Venezuela v Paraguay (2200) Wednesday, October 14 fixtures (GMT) Peru v Brazil (0000) Chile v Colombia (0030)