Feb 19 (Gracenote) - Results for World Cup-Rasnov on Friday. Women's Individual - Normal Hill on Friday 1 Sara Takanashi JPN Japan 2 Silje Opseth NOR Norway 3 Nika Križnar SLO Slovenia Men's Individual - Normal Hill on Friday 1 Halvor Egner Granerud NOR Norway 2 Ryoyu Kobayashi JPN Japan 3 Kamil Stoch POL Poland Women's Individual - Normal Hill on Thursday 1 Nika Križnar SLO Slovenia 2 Sara Takanashi JPN Japan 3 Silje Opseth NOR Norway