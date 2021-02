UPDATE 6-Championship Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Barnsley (1) 2 Scorers: C. Styles 9, D. Dike 90 Subs used: Dike 62 (Morris), Adeboyejo 62 (Frieser), Halme 69 (Palmer), Chaplin 85 (Woodrow), Sollbauer 85 (Sibbick) Stoke City (0) 0 Yellow card: Batth 8, Obi 76, Powell 92 Subs used: Vokes 50 (Fletcher), Allen 50 (Thompson), Clarke 74 (Tymon), Cousins 75 (Smith), Oakley-Boothe 83 (Brown) Referee: Darren Bond ................................................................. Brentford (1) 3 Scorers: B. Mbeumo 23, S. Ghoddos 74, M. Sørensen 83 Yellow card: Ghoddos 30, Sergi Canós 39, Dalsgaard 72 Subs used: Toney 66 (Sergi Canós), Dasilva 75 (Fosu), Marcondes 85 (Mbeumo), Žambůrek 85 (Ghoddos), Rasmussen 85 (Dalsgaard) Sheffield Wednesday (0) 0 Yellow card: Penney 82 Subs used: Dele-Bashiru 55 (Reach), Paterson 76 (Kachunga), Brown 77 (Dele-Bashiru), Pelupessy 88 (Hutchinson) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Swansea City (0) 1 Scorers: B. Cabango 54 Yellow card: Cabango 87 Subs used: Fulton 66 (Hourihane), Smith 66 (Dhanda), Latibeaudiere 70 (Naughton) Coventry City (0) 0 Yellow card: McCallum 21, Østigård 82 Subs used: Dabo 46 (Da Costa), James 65 (Kelly), Sheaf 65 (Hamer), Gyökeres 65 (Biamou), Bakayoko 83 (O'Hare) Referee: Andy Woolmer ................................................................. AFC Bournemouth (0) 1 Scorers: S. Long 67 Yellow card: Billing 26, Cook 76, Kelly 91 Subs used: Groeneveld 46 (Diego Rico), Long 46 (Cook) Cardiff City (2) 2 Scorers: S. Morrison 28, K. Moore 37pen Yellow card: Nelson 26, Ng 77, Moore 86, Flint 90 Subs used: Ojo 60 (Murphy), Bacuna 61 (Wilson) Referee: Gavin Ward ................................................................. Blackburn Rovers (1) 2 Scorers: H. Elliott 43, B. Brereton 82 Yellow card: Rothwell 34 Subs used: Downing 56 (Travis), Brereton 69 (Rothwell), Dolan 69 (Dack) Watford (2) 3 Scorers: João Pedro 25, I. Sarr 38, K. Sema 61 Subs used: Zinckernagel 62 (Gosling), Gray 77 (João Pedro), Wilmot 77 (Sema) Referee: James Linington ................................................................. Preston North End (0) 0 Subs used: Barkhuizen 80 (Gordon), Riis 87 (Evans), Johnson 87 (Potts) Queens Park Rangers (0) 0 Yellow card: Johansen 69, Dickie 72 Subs used: Willock 67 (Dykes), Bonne 78 (Austin), Field 78 (Johansen) Referee: Darren England ................................................................. Friday, February 26 fixtures (BST/GMT) Derby County v Nottingham Forest (1945) Saturday, February 27 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Watford (1230) Barnsley v Millwall (1500) Birmingham City v Queens Park Rangers (1500) Blackburn Rovers v Coventry City (1500) Brentford v Stoke City (1500) Luton Town v Sheffield Wednesday (1500) Middlesbrough v Cardiff City (1500) Preston North End v Huddersfield Town (1500) Rotherham United v Reading (1500) Swansea City v Bristol City (1500) Sunday, February 28 fixtures (BST/GMT) Wycombe Wanderers v Norwich City (1200)