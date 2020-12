Dec 15 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Queens Park Rangers (0) 0 Yellow card: Barbet 31, Hamalainen 50 Subs used: Willock 57 (Adomah), Ball 57 (Carroll), Bonne 77 (Dykes) Stoke City (0) 0 Yellow card: Souttar 86 Subs used: Fletcher 66 (Brown), Thompson 78 (Tymon), Verlinden 82 (McClean), Oakley-Boothe 82 (Powell) Attendance: 2,000 Referee: Keith Stroud ................................................................. AFC Bournemouth (0) 1 Scorers: J. Stanislas 68 Yellow card: Billing 55 Subs used: Surridge 60 (Billing), King 81 (Solanke), Gosling 82 (Cook), Diego Rico 82 (Brooks) Wycombe Wanderers (0) 0 Red card: Pattison 64 Yellow card: McCarthy 18 Subs used: Freeman 44 (Gape), Onyedinma 69 (Kashket), Horgan 79 (McCleary), Ikpeazu 80 (Akinfenwa) Attendance: 2,000 Referee: Matt Donohue ................................................................. Barnsley (0) 2 Scorers: A. Mowatt 54, V. Adeboyejo 80 Yellow card: Styles 84, Thomas 90 Subs used: Thomas 61 (Chaplin), Adeboyejo 61 (Frieser), Kane 78 (James) Preston North End (1) 1 Scorers: S. Maguire 2 Yellow card: Browne 63, Johnson 71 Subs used: Sinclair 67 (Riis), Rafferty 67 (Maguire), Stockley 74 (Barkhuizen), Bayliss 78 (Gallagher) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Bristol City (0) 0 Yellow card: Diedhiou 73, Diedhiou 79 (2nd), Massengo 85 Subs used: O'Dowda 59 (Mariappa), Diedhiou 59 (Á. Nagy), Semenyo 73 (Kalas), Edwards 88 (Martin) Millwall (1) 2 Scorers: T. Bradshaw 18, M. Bennett 68 Subs used: Malone 73 (Bennett), Thompson 81 (Bradshaw), Woods 81 (Williams), Smith 90 (Böðvarsson) Referee: David Webb ................................................................. Nottingham Forest (1) 2 Scorers: Yuri Ribeiro 4, L. Grabban 87 Subs used: Grabban 76 (Taylor), Lolley 89 (Mighten) Sheffield Wednesday (0) 0 Yellow card: Odubajo 80 Subs used: Paterson 55 (Harris), Brown 75 (Windass), Hunt 75 (Shaw), Rhodes 81 (van Aken) Referee: Steve Martin ................................................................. Watford in play Brentford ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (BST/GMT) Derby County v Swansea City (1730) Cardiff City v Birmingham City (1900) Middlesbrough v Luton Town (1900) Blackburn Rovers v Rotherham United (1945) Coventry City v Huddersfield Town (2000) Reading v Norwich City (2000) Friday, December 18 fixtures (BST/GMT) Preston North End v Bristol City (2000) Saturday, December 19 fixtures (BST/GMT) Norwich City v Cardiff City (1230) Birmingham City v Middlesbrough (1500) Brentford v Reading (1500) Huddersfield Town v Watford (1500) Luton Town v AFC Bournemouth (1500) Millwall v Nottingham Forest (1500) Rotherham United v Derby County (1500) Sheffield Wednesday v Coventry City (1500) Stoke City v Blackburn Rovers (1500) Swansea City v Barnsley (1500) Wycombe Wanderers v Queens Park Rangers (1500)