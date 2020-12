Dec 3 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Wednesday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. Nacional (0) 4 Yellow card: Trezza 85 Subs used: Lores 58 (Trasante), Yacob 77 (García), Castro 84 (Méndez) Independiente Valle (0) 2 Yellow card: Ortiz 45, Ramírez 79, Faravelli 91 Subs used: Sánchez 63 (García), Murillo 83 (Landázuri), Mera 93 (Faravelli) At full time: 0-0 Penalty shootout: 4-2 Aggregate score: 0-0 Referee: Juan Gabriel Benítez Nacional win 4-2 on penalties ................................................................. Palmeiras (1) 5 Scorers: Patrick de Paula 29, Gabriel Veron 49, Willian 52, Gabriel Veron 60, Danilo 90+4 Yellow card: Patrick de Paula 37 Subs used: Alan Empereur 32 (Gustavo Scarpa), Zé Rafael 46 (Patrick de Paula), Raphael Veiga 46 (Lucas Lima), Mayke 53 (Viña), Gabriel Silva 64 (Willian) Delfin (0) 0 Yellow card: Cangá 64, Rojas 68 Subs used: Rojas 55 (Macias), Mera 56 (Corozo), Carreño 86 (Valencia) Aggregate score: 8-1 Referee: Darío Herrera ................................................................. Jorge Wilstermann (0) 0 Yellow card: Zenteno 19, Melgar 55, Pedriel 83 Subs used: Arrascaita 62 (Melgar), Pedriel 74 (Serginho), Álvarez 77 (Osorio), Torrico 77 (Justiniano) Libertad (0) 2 Scorers: O. Cardozo 67, O. Cardozo 79 Yellow card: Cardozo 57, Adorno 83 Subs used: Cardozo 56 (Ferreira), Villalba 73 (Martínez), Cáceres 74 (Mejía), Bocanegra 88 (Ramírez), Da Silva 88 (Piris) Aggregate score: 1-5 Referee: Patricio Loustau ................................................................. Internacional (0) 0 Yellow card: Thiago Galhardo 21, Patrick 62, Rodrigo Lindoso 77 Subs used: Mauricio 46 (D'Alessandro), Fernández 69 (Yuri Alberto), Nonato 81 (Rodrigo Lindoso) Boca Juniors (0) 1 Scorers: C. Tevez 63 Yellow card: Fabra 42, Tevez 64, Salvio 71, Campuzano 84, Capaldo 94 Subs used: Maroni 75 (Salvio), Jara 92 (Cardona), Soldano 92 (Tevez) Aggregate score: 0-1 Referee: Esteban Ostojich ................................................................. Thursday, December 3 fixtures (EST/GMT) Grêmio v Club Guaraní (1930/0030)