UPDATE 6-CONMEBOLLibertadores Summaries

Oct 21 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Tuesday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Santos (0) 2 Scorers: Lucas Braga 78, Marcos Leonardo 90+1 Yellow card: Jobson 46, Lucas Braga 76, Diego Pituca 86, Wagner 93 Subs used: Lucas Lourenço 46 (Jean Mota), Sandry 57 (Jobson), Lucas Braga 57 (Arthur Gomes), Wagner 74 (Felipe Jonatan), Marcos Leonardo 82 (Pará) Defensa y Justicia (0) 1 Scorers: B. Romero 51 Yellow card: Romero 21, Martínez 68 Subs used: Camacho 69 (Pizzini), Acevedo 78 (Fernández), Merentiel 78 (Hachen), Leguizamón 93 (Paredes) Referee: Leodán González ................................................................. Olimpia (0) 0 Yellow card: Torres 36, Aguilar 78, Polenta 91 Subs used: de La Cruz 64 (Rojas), Pitta 64 (Silva), Arias 75 (Torres), Camacho 75 (González), Rojas 92 (Santa Cruz) Delfin (0) 1 Scorers: A. Ale 81 Yellow card: Benítez 29, Cangá 48, Banguera 100 Subs used: Rodríguez 65 (Cangá), Rojas 72 (Benítez), Noboa 90 (Ortiz), Luzárraga 90 (Valencia) Referee: Gustavo Tejera ................................................................. Colo Colo in play Jorge Wilstermann ................................................................. São Paulo (2) 5 Scorers: Vitor Bueno 7, Brenner 35, Pablo 51, R. Arboleda 54, Pablo 85 Yellow card: Tchê Tchê 77 Subs used: Tréllez 64 (Brenner), Paulinho Boia 64 (Igor Gomes), Rodrigo Nestor 65 (Dani Alves), Jonas Toró 75 (Luan), Helinho 83 (Vitor Bueno) Deportivo Binacional (1) 1 Scorers: J. Deza 40 Yellow card: Deza 77 Subs used: Deza 27 (Zeta), Gularte 74 (Arango) Referee: Facundo Tello Figueroa ................................................................. River Plate (0) 3 Scorers: R. Borré 53, J. Álvarez 60, J. Carrascal 89 Yellow card: Montiel 20, De La Cruz 84 Subs used: Sosa 46 (Fernández), Ponzio 66 (Pérez), Carrascal 83 (Álvarez), Ferreira 83 (Borré), Pratto 88 (De La Cruz) LDU Quito (0) 0 Yellow card: Gabbarini 11, Villarruel 19, Muñoz 23 Subs used: Alcivar 66 (Villarruel), Sornoza 66 (Quinteros), Caicedo 76 (Julio), Arce 90 (Muñoz) Referee: Roberto Tobar Vargas ................................................................. Peñarol (1) 3 Scorers: F. Formiliano 2, G. Kagelmacher 63, M. Britos 81 Yellow card: Agustín Álvarez Martínez 31 Subs used: Rodríguez 46 (Gargano), Britos 77 (Agustín Álvarez Martínez), Vadócz 92 (Urretaviscaya) Athletico Paranaense (2) 2 Scorers: L. González 36, Richard 45 Yellow card: Ravanelli 78 Subs used: Bruno Leite 68 (Guilherme Bissoli), Ravanelli 77 (González), Carlos Eduardo 78 (Nikão), Geuvânio 87 (Fabinho) Referee: José Méndez ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (EST/GMT) Racing Club v Estudiantes de Mérida (1815/2215) Nacional v Alianza Lima (1815/2215) Bolívar v Club Guaraní (2030/0030) Flamengo v Junior (2030/0030) Palmeiras v Tigre (2030/0030) Independiente Valle v Barcelona (2030/0030) Thursday, October 22 fixtures (EST/GMT) Boca Juniors v Caracas (2030/0030) Libertad v Independiente Medellín (2030/0030) Universidad Católica v Internacional (2030/0030) Grêmio v América de Cali (2030/0030)