UPDATE 6-Coupe de France Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Wednesday (start times are CET) 32nd Finals ................................................................. Auxerre (0) 0 Olympique Marseille (0) 2 Scorers: D. Benedetto 54, A. Dieng 90+2 ................................................................. Bordeaux (0) 0 Toulouse (1) 2 Scorers: V. Bayo 39, J. Antiste 56 ................................................................. Nantes (1) 2 Scorers: K. Bamba 24, K. Bamba 63 Lens (3) 4 Scorers: C. Jean 27, C. Doucouré 36, C. Jean 39, A. Muinga 58 ................................................................. Grenoble Foot 38 (0) 0 Monaco (1) 1 Scorers: S. Jovetić 36 ................................................................. Strasbourg (0) 0 Montpellier (1) 2 Scorers: A. Delort 45+1, P. Ņkuletić 88 ................................................................. Brest (2) 2 Scorers: S. Mounié 34, J. Le Douaron 36 Rodez (1) 1 Scorers: M. Dembélé 16 ................................................................. Amiens SC (0) 1 Scorers: A. Blin 53 Metz (1) 2 Scorers: A. Leya 1, Vágner 90+4pen ................................................................. Nîmes (1) 1 Scorers: H. Duljević 37 Nice (2) 3 Scorers: Rony Lopes 13, Rony Lopes 29, P. Lees Melou 82 ................................................................. Dijon in play Lille ................................................................. Caen (21:05) PSG ................................................................. Thursday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sochaux v Saint-Étienne (1845/1745) Angers SCO v Rennes (2100/2000) Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Vénissieux v Annecy (1330/1230) Orléans v Romorantin (1330/1230) Lambresienne v Boulogne (1330/1230) St-Philbert Gd Lieu v Laval (1330/1230) Stade Briochin v Saint-Malo (1400/1300) Red Star v Bobigny (1400/1300) Quevilly-Rouen v Rouen (1900/1800) Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Saint-Omer v Gazélec Ajaccio (1300/1200) Feurs v Le Puy Foot (1330/1230) Rumilly Vallières v Saint-Priest (1330/1230) Montagnarde v Dinan Léhon (1330/1230) Saint-Colomban Locminé v Guichen (1330/1230) Haguenau v Saint-Louis Neuweg (1330/1230) Saint-Meziery v Sedan (1330/1230) Amnéville v Prix-lès-Mézières (1330/1230) OS Aire-Sur-La-Lys v Amiens AC (1330/1230) Loon-Plage v Arras (1330/1230) Steenvoorde v Beauvais (1330/1230) Fabrègues v Castelnau Le Crès (1330/1230) Mérignac-Arlac v Stade Poitevin (1330/1230) Saint-Brice v Drancy JA (1330/1230) Racing Besançon v Mâcon (1330/1230) Louhans-Cuiseaux v Fleury 91 (1330/1230) Gonfreville v Châteaubriant (1330/1230) Élan de Gorges v Sablé (1330/1230) Chamalières v Andrézieux (1400/1300) Soleil Bischheim v Schiltigheim (1400/1300) Athlético Marseille v Aubagne (1400/1300) Lège-Cap-Ferret v Aviron Bayonnais (1400/1300) St Liguaire Niort v Olympique d'Alès (1400/1300) St Clément Montferrier v Canet Roussillon (1400/1300)