UPDATE 6-DFB Pokal Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Sunday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Rielasingen-Arlen (1) 1 Scorers: D. Niedermann 3 Yellow card: Tomizawa 9, Ćolić 58, Pascal 84 Subs used: Berger 46 (Wehrle), Budic 46 (Moreno Fell), Guglielmelli 56 (Tomizawa), Spindler 66 (Ćolić), Schmidtke 67 (Wellhäuser) Holstein Kiel (5) 7 Scorers: H. Wahl 15, J. Serra 18, Lee Jae-Sung 22, Lee Jae-Sung 24, F. Bartels 29, F. Porath 63, F. Reese 86 Yellow card: Dehm 65 Subs used: van den Bergh 46 (Lorenz), Dehm 46 (Ignjovski), Hauptmann 46 (Lee Jae-Sung), Lauberbach 61 (Serra), Porath 61 (Bartels) Referee: Christof Günsch ................................................................. Hansa Rostock in play Stuttgart ................................................................. Elversberg (2) 4 Scorers: L. Schnellbacher 16, P. Dragon 26, R. Fellhauer 48, L. Schnellbacher 67 Yellow card: Neubauer 66, Conrad 82 Missed penalty: Isra Suero 73 Subs used: Dürholtz 69 (Feil), Gösweiner 78 (Schnellbacher), Baumgärtel 79 (Tekerci), Kohler 84 (Fellhauer), von Piechowski 84 (Dacaj) St. Pauli (1) 2 Scorers: M. Knoll 7, R. Benatelli 78 Yellow card: Ohlsson 47, Dittgen 57, Tashchy 59 Subs used: Wieckhoff 36 (Senger), Zalazar 60 (Paqarada), Benatelli 60 (Aremu), Makienok 60 (Knoll), Daschner 75 (Tashchy) Referee: Timo Gerach ................................................................. Chemnitzer FC in play Hoffenheim ................................................................. Eintracht Norderstedt (0) 0 Yellow card: Brown 79 Subs used: Brüning 46 (Lüneburg), Williams 46 (Nyarko), Rajao da Cunha 64 (Kummerfeld), Karschau 81 (Marxen) Bayer Leverkusen (6) 7 Scorers: L. Bender 4, N. Amiri 10, L. Alario 12, F. Wirtz 21, C. Aránguiz 30, N. Amiri 31, P. Schick 77 Subs used: Diaby 46 (Amiri), Schick 46 (Alario), Baumgartlinger 72 (Aránguiz), Palacios 73 (Bellarabi), Dragović 73 (Bender) Referee: Sören Storks ................................................................. Kaiserslautern in play Jahn Regensburg ................................................................. Schweinfurt postponed Schalke 04 ................................................................. TSV Steinbach in play Sandhausen ................................................................. Wiedenbrück (0) 0 Yellow card: Maier 8, Szeleschus 41 Subs used: Berisha 27 (Twyrdy), Klantzos 46 (Maier), Geller 67 (Latkowski), Hüsing 74 (Beckhoff), Lohmar 74 (Kaptan) Paderborn (3) 5 Scorers: S. Michel 24, D. Srbeny 32, D. Srbeny 45+1, D. Srbeny 58, C. Führich 83 Subs used: Schallenberg 36 (Vasiliadis), Steinwender 73 (Pröger), Führich 73 (Michel), Dörfler 81 (Ananou), Evans 81 (Srbeny) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Waldhof Mannheim (18:30) Freiburg ................................................................. Wehen Wiesbaden (18:30) Heidenheim ................................................................. Magdeburg (18:30) Darmstadt 98 ................................................................. Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) Rot-Weiss Essen v Arminia Bielefeld (1830/1630) Dynamo Dresden v Hamburger SV (1830/1630) Würzburger Kickers v Hannover 96 (1830/1630) MSV Duisburg v Borussia Dortmund (2045/1845)