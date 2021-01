UPDATE 6-Eredivisie Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Wednesday (start times are CET) AZ (0) 0 Yellow card: Wijndal 70 Subs used: Clasie 72 (Martins Indi), Aboukhlal 72 (Guðmundsson), Reijnders 72 (Karlsson), Letschert 80 (Chatzidiakos) Utrecht (0) 1 Scorers: S. van de Streek 69 Yellow card: Ramselaar 51, Janssen 81 Subs used: Emanuelson 60 (Ramselaar), van der Maarel 60 (ter Avest), Sylla 83 (Boussaid), Hoogma 84 (van Overeem), Hilterman 89 (Kerk) Referee: Dennis Higler ................................................................. RKC Waalwijk (0) 1 Scorers: D. Min 84 Yellow card: Meulensteen 89 Subs used: Sow 63 (van der Venne), Min 63 (Stokkers), Lutonda 63 (Quasten), Damaşcan 75 (Oosting), Mulder 87 (Touba) Fortuna Sittard (0) 2 Scorers: M. Seuntjens 54, Lisandro Semedo 63 Yellow card: Rienstra 66 Subs used: George 85 (Hansson), Smeets 85 (Seuntjens) Referee: Laurens Gerrets ................................................................. VVV (3) 4 Scorers: G. Giakoumakis 16, G. Giakoumakis 28, G. Giakoumakis 43, G. Giakoumakis 79 Yellow card: van Crooij 83 Subs used: Swinkels 52 (Donis), Hunte 78 (Machach), Arias 82 (Giakoumakis) Vitesse (0) 1 Scorers: A. Broja 60 Yellow card: Broja 62 Subs used: Touré 46 (Bero), Broja 46 (Bruns), Ohio 85 (Openda) Referee: Allard Lindhout ................................................................. Heerenveen (2) 3 Scorers: J. Veerman 28, P. Bochniewicz 30, M. van Bergen 50 Yellow card: Veerman 31 Subs used: van Hecke 65 (de Jong), Nygren 81 (van Bergen), Akujobi 82 (Floranus), Woudenberg 87 (Halilović) Feyenoord (0) 0 Yellow card: Toornstra 49 Subs used: Eric Botteghin 46 (Spajić), Pratto 61 (Sinisterra), Linssen 62 (Fer) Referee: Pol van Boekel ................................................................. Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Twente (1845/1745) Ajax v Willem II (2100/2000) Saturday, January 30 fixtures (CET/GMT) Heracles v Groningen (1630/1530) Utrecht v PEC Zwolle (1845/1745) Fortuna Sittard v VVV (2000/1900) Vitesse v RKC Waalwijk (2100/2000) Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Twente v Heerenveen (1215/1115) Feyenoord v PSV (1430/1330) Willem II v Emmen (1430/1330) AZ v Ajax (1645/1545) ADO Den Haag v Sparta Rotterdam (1645/1545)