UPDATE 6-Eredivisie Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Groningen (1) 1 Scorers: J. Larsen 16 Yellow card: te Wierik 48 Subs used: Abraham 78 (da Cruz), Dankerlui 78 (Suslov), Dammers 94 (Larsen) PEC Zwolle (0) 0 Red card: Clement 59 Yellow card: Pherai 51 Subs used: Paal 63 (Saymak), Huiberts 63 (Buitink), Reijnders 71 (Pherai), Drost 83 (Misidjan) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Sparta Rotterdam (1) 1 Scorers: D. Gravenberch 31 Yellow card: Gravenberch 2, Beugelsdijk 80 Subs used: Engels 59 (Gravenberch), Burger 59 (Heylen), Kharchouch 74 (Auassar), Jeffry Fortes 82 (Abels), Smeets 82 (Harroui) Fortuna Sittard (1) 2 Scorers: Lisandro Semedo 23, S. Polter 50 Yellow card: Flemming 88, Lisandro Semedo 90 Subs used: Van den Buijs 84 (Seuntjens) Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. ADO Den Haag (1) 2 Scorers: B. Adekanye 27, M. Kramer 90+3 Subs used: Zuiverloon 46 (Gomelt), Besuijen 57 (Mokhtar), Arweiler 69 (Adekanye), Philipp 82 (Amofa), Familio-Castillo 82 (Kemper) PSV (0) 2 Scorers: D. Malen 51, D. Malen 76 Yellow card: Sangaré 67 Missed penalty: P. Max 21 Subs used: Ihattaren 61 (Vertessen), Dumfries 75 (Baumgartl), Mauro Júnior 75 (Thomas), É. Gutiérrez 85 (Zahavi) Referee: Pol van Boekel ................................................................. Heracles (0) 0 Yellow card: Quagliata 84 Subs used: Kutucu 65 (Vloet), van der Water 65 (Bijleveld), Bakış 80 (Azzaoui) Ajax (1) 2 Scorers: D. Klaassen 15, S. Haller 79 Yellow card: Haller 66 Subs used: Antony 71 (David Neres), Rensch 72 (Mazraoui), Labyad 87 (Tadić), Kudus 88 (Klaassen) Referee: Kevin Blom ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) AZ v Heerenveen (1215/1115) Utrecht v VVV (1430/1330) Feyenoord v Willem II (1430/1330) Vitesse v Twente (1645/1545)