Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Wednesday (start times are GMT) Friendlies 2 ................................................................. Guatemala (0) 1 Scorers: N. Rittmeyer 90+4 Yellow card: Barrientos 42 Subs used: Ceballos 61 (Martínez) Nicaragua (0) 0 Yellow card: Peralta 53, García 66 Subs used: Chavarría 57 (Peralta), Tapia 57 (Rosas), Niño 66 (Serapio) Referee: Armando Reyna .................................................................