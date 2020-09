UPDATE 6-J-League Summaries

Sep 5 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Consadole Sapporo (0) 0 Yellow card: Kaneko 78, Suga 93 Subs used: Takamine 57 (Arano), Kaneko 57 (Anderson Lopes), Fukai 58 (Miyazawa), Shindo 58 (Fukumori), Douglas Oliveira 71 (Komai) Sanfrecce Hiroshima (0) 2 Scorers: Douglas Vieira 50, Y. Asano 90 Yellow card: Rhayner 37, Leandro Pereira 42, Sasaki 86 Missed penalty: Rhayner 18 Subs used: Chajima 46 (Rhayner), Asano 66 (Morishima), Higashi 66 (Douglas Vieira), Dohi 80 (Kashiwa), Ibayashi 90 (Leandro Pereira) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: Marcos Junior 2 Subs used: Nakagawa 57 (Matsuda), Kida 57 (Erik), Maeda 57 (Amano), Onaiwu 68 (Junior Santos), Watanabe 83 (Ohgihara) Kawasaki Frontale (1) 3 Scorers: K. Mitoma 33, A. Ienaga 48, K. Mitoma 50 Yellow card: Kurumaya 18 Subs used: Hatate 46 (Wakizaka), Kobayashi 46 (Leandro Damião), Noborizato 55 (Jesiel), Saito 73 (Mitoma), Tanaka 89 (Oshima) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Carlinhos 90 Yellow card: Tatsuta 19, Nakamura 47, Valdo 71, Takeuchi 77 Subs used: Goto 58 (Nakamura), Nishizawa 58 (Kaneko) Kashiwa Reysol (2) 2 Scorers: H. Goya 36, A. Esaka 38 Yellow card: Richardson 51, Takimoto 77, Toshima 88, Nakama 89 Subs used: Mihara 52 (Richardson), Takimoto 63 (Nakamura), Nakama 84 (Kawaguchi), Kobayashi 85 (Otani) Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Nagoya Grampus in play Kashima Antlers ................................................................. Vegalta Sendai (1) 1 Scorers: Alexandre Guedes 4 Yellow card: Simão Mate 87, Nishimura 92 Missed penalty: T. Nishimura 41 Subs used: Hyodo 66 (Yanagi), Nagasawa 75 (Alexandre Guedes), Simão Mate 75 (Hiraoka), Ishihara 82 (Sekiguchi), Iio 82 (Mase) Gamba Osaka (2) 4 Scorers: Y. Yamamoto 8, Ademilson 15, S. Kurata 73, Y. Ideguchi 85 Subs used: Watanabe 69 (Ademilson), Patric 69 (Usami), Kawasaki 88 (Yamamoto), Takao 88 (Kurata) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: K. Oiwa 50 Subs used: Hiramatsu 67 (Matsuda), Kobayashi 67 (Okamoto), Barada 79 (Saito), Tanaka 87 (Ishihara), Nemoto 87 (Ishihara) Vissel Kobe (0) 1 Scorers: G. Sakai 53 Yellow card: Watanabe 88 Subs used: Yasui 69 (Sergi Samper), Ogawa 70 (Oda) Referee: Hayato Shimizu ................................................................. Oita Trinita (0) 0 Yellow card: Suzuki 88 Subs used: Chinen 46 (Isa), Mitsuhira 46 (Watari), Maeda 60 (Shimakawa), Tanaka 68 (Machida), Sato 92 (Haneda) Tokyo (1) 1 Scorers: S. Abe 29 Subs used: Adailton 55 (Nagai), Uchida 55 (Tagawa), Arthur Silva 67 (Mita), Hara 84 (Leandro), Nakamura 84 (Nakamura) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Sagan Tosu in play Yokohama ................................................................. Cerezo Osaka in play Urawa Reds ................................................................. Wednesday, September 9 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Vissel Kobe (1830/0930) Kashima Antlers v Vegalta Sendai (1900/1000) Kashiwa Reysol v Gamba Osaka (1900/1000) Tokyo v Yokohama (1900/1000) Sanfrecce Hiroshima v Shimizu S-Pulse (1900/1000) Oita Trinita v Shonan Bellmare (1900/1000) Urawa Reds v Sagan Tosu (1930/1030) Nagoya Grampus v Yokohama F. Marinos (1930/1030) Cerezo Osaka v Consadole Sapporo (1930/1030)