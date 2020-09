UPDATE 6-J-League Summaries

Sep 16 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Tokyo (0) 2 Scorers: Leandro 61, M. Shinada 90 Yellow card: Shinada 73, Ogawa 89 Subs used: Adailton 62 (Nagai), Uchida 62 (Arthur Silva), Hara 70 (Mita), Nakamura 86 (Nakamura), Tagawa 86 (Diego Oliveira) Oita Trinita (0) 3 Scorers: R. Matsumoto 53, T. Tanaka 82, N. Nomura 85 Subs used: Nomura 67 (Watari), Tanaka 67 (Kozuka), Misao 67 (Takayama), Isa 78 (Chinen), Haneda 87 (Matsumoto) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Vissel Kobe (0) 0 Yellow card: Dankler 81 Subs used: Hatsuse 68 (Sakai), Goke 68 (Osaki), Ogawa 68 (Nishi) Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: Y. Kakitani 62 Red card: Tokura 33 Subs used: Katayama 41 (Nishikawa), Bruno Mendes 82 (Kakitani), Kida 96 (Okuno) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: Miya 5 Subs used: Morishita 46 (Nakano), Hayashi 60 (An Yong-Woo), Park Jeong-su 67 (Iwashita), Harakawa 67 (Takahashi), Toyoda 73 (Cho Dong-Geon) Consadole Sapporo (0) 2 Scorers: Y. Komai 61, Anderson Lopes 66 Yellow card: Suga 34, Kaneko 87 Subs used: Kaneko 46 (Songkrasin), Douglas Oliveira 65 (Suga), Tanaka 70 (Komai), Hayasaka 90 (Anderson Lopes) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Yokohama F. Marinos (3) 3 Scorers: Erik 9, A. Onaiwu 22, Erik 28 Subs used: Watanabe 4 (Hatanaka), Amano 46 (Nakagawa), Otsu 75 (Erik), Maeda 75 (Mizunuma), Junior Santos 85 (Onaiwu) Shimizu S-Pulse (0) 0 Red card: Tatsuta 13 Yellow card: Nakamura 31 Subs used: Musaka 46 (Nakamura), Nishizawa 64 (Kawai), Carlinhos 64 (Goto), Miyamoto 64 (Okui), Júnior Dutra 74 (Dangda) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Saturday, September 19 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Gamba Osaka (1400/0500) Sagan Tosu v Yokohama F. Marinos (1600/0700) Nagoya Grampus v Vissel Kobe (1700/0800) Cerezo Osaka v Kashima Antlers (1800/0900) Shonan Bellmare v Shimizu S-Pulse (1830/0930) Kashiwa Reysol v Sanfrecce Hiroshima (1900/1000) Sunday, September 20 fixtures (JST/GMT) Oita Trinita v Yokohama (1800/0900) Urawa Reds v Kawasaki Frontale (1900/1000) Tokyo v Vegalta Sendai (1900/1000)