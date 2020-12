Dec 16 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Almere City (1) 1 Scorers: R. Gelmi 10og Yellow card: Koolwijk 72 Subs used: Sørensen 60 (Kaandorp), Bensabouh 60 (Emmers), Bouyaghlafen 60 (Receveur), Tunga 76 (Koolwijk), Gauna 77 (Verheydt) VVV (2) 4 Scorers: V. van Crooij 33, J. Arias 45+1, E. Linthorst 52, J. Arias 70 Subs used: Hunte 75 (Linthorst), Janssen 75 (van Crooij), Kum 79 (John), Hupperts 79 (Schäfer), Essanoussi 83 (Machach) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. De Graafschap (0) 1 Scorers: M. Hilderink 90 Yellow card: van Heertum 46, van Huizen 91 Subs used: Schuurman 60 (Lieftink), Hilderink 64 (Dekker), Baas 72 (Tutuarima) PSV (0) 2 Scorers: P. Max 56pen, D. Malen 84 Yellow card: Sangaré 22 Subs used: Rosario 46 (Sangaré), Fein 65 (Rosario), Piroe 78 (Gakpo), Teze 78 (Dumfries), Boscagli 93 (Ihattaren) Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Ajax (2) 5 Scorers: D. Tadić 8, Z. Labyad 45+1, T. St. Jago 54og, Z. Labyad 81, D. Tadić 89 Yellow card: Tadić 26, Tagliafico 60, Schuurs 82, Gravenberch 91 Subs used: Ekkelenkamp 73 (Álvarez), Martínez 86 (Rensch) Utrecht (1) 4 Scorers: M. Mahi 1, M. Mahi 47, S. van de Streek 55, M. Sylla 70 Yellow card: van Overeem 53, Boussaid 77 Subs used: Oelschlägel 34 (Paes), Sylla 62 (Elia), Boussaid 69 (Mahi) Referee: Dennis Higler ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Cambuur v Go Ahead Eagles (1845/1745) Willem II v Vitesse (2100/2000)