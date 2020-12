UPDATE 6-La Liga Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Elche (1) 1 Scorers: L. Boyé 38 Yellow card: Boyé 12, Gonzalo Verdú 12, Boyé 49 (2nd), Pere Milla 60, Marcone 64, Tete Morente 94 Subs used: Raúl Guti 56 (Luismi Sánchez), Fidel 57 (Carrillo), Mfulu 90 (Marcone) Cádiz (0) 1 Scorers: Álvaro Giménez 55 Yellow card: Álex 54, Jønsson 68 Subs used: Alberto Perea 21 (Jairo Izquierdo), Alcalá 58 (Fali Jiménez), Jorge Pombo 58 (Malbašić), Bodiger 67 (Álex), Adekanye 67 (Salvi) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Valencia (0) 0 Yellow card: Račić 28, Hugo Guillamón 57 Subs used: Mangala 57 (Hugo Guillamón), Gameiro 70 (Gómez), Thierry Correia 71 (Musah), Sobrino 71 (Manu Vallejo), Jason 84 (Wass) Atlético Madrid (0) 1 Scorers: Toni Lato 79og Yellow card: Saúl 43, Á. Correa 62, Llorente 76, João Félix 81, Koke 83 Subs used: João Félix 46 (Renan Lodi), Carrasco 60 (Saúl), Vitolo 65 (Á. Correa), Kondogbia 65 (Lemar) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Huesca (0) 0 Yellow card: Jaime Seoane 53, Pablo Maffeo 60, Okazaki 84, Pablo Ínsua 88 Subs used: David Ferreiro 60 (Jaime Seoane), Okazaki 72 (Sandro Ramírez), Javi Ontiveros 72 (Borja García) Sevilla (0) 1 Scorers: Y. En-Nesyri 83 Yellow card: Rekik 23, Joan Jordán 58, Óliver Torres 70 Subs used: Rakitić 64 (Joan Jordán), Aleix Vidal 64 (Rekik), Óscar Rodríguez 74 (de Jong), En-Nesyri 74 (Óliver Torres), Gudelj 86 (Munir) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Real Madrid (0) 1 Scorers: Casemiro 86 Yellow card: Casemiro 18, Kroos 61 Subs used: Rodrygo 28 (Hazard), Vinícius Júnior 63 (Asensio), Mendy 69 (Marcelo), Isco 69 (Kroos), Ødegaard 69 (Modrić) Deportivo Alavés (1) 2 Scorers: Lucas Pérez 5pen, Joselu 49 Yellow card: Luis Rioja 67, Rubén Duarte 76, Edgar Méndez 88 Subs used: Edgar Méndez 77 (Pina), Javi López 88 (Luis Rioja), Borja Sainz 88 (Lucas Pérez), Deyverson 91 (Joselu) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Osasuna (1400/1300) Getafe v Athletic Club (1615/1515) Celta de Vigo v Granada (1830/1730) Real Sociedad v Villarreal (2100/2000) Monday, November 30 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Eibar (2100/2000)