UPDATE 6-La Liga Summaries

Dec 21 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Celta de Vigo (1) 2 Scorers: Brais Méndez 19, Brais Méndez 79 Yellow card: Araújo 55, Nolito 61 Subs used: Yokuşlu 70 (Denis Suárez), Miguel Baeza 70 (Nolito), José Fontán 75 (Fran Beltrán), Mor 93 (Iago Aspas), Aidoo 93 (Olaza) Deportivo Alavés (0) 0 Yellow card: Battaglia 20, Pina 35 Subs used: Alberto Rodríguez 40 (Rodrigo Ely), Guidetti 74 (Lucas Pérez), Tomás Tavares 74 (Jota Peleteiro), Manu García 84 (Battaglia), Borja Sainz 85 (Luis Rioja) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Granada (2) 2 Scorers: Soldado 14pen, Soldado 20 Yellow card: Herrera 9, Soldado 15, Gonalons 30 Subs used: Antonio Puertas 57 (Soldado), Kenedy 61 (Machís), Jorge Molina 79 (Suárez), Eteki 79 (Luis Milla) Real Betis (0) 0 Yellow card: Rodríguez 11, Emerson 67, Fekir 87, William Carvalho 91 Subs used: Juanmi 46 (Rodríguez), Tello 46 (Aitor Ruibal), Loren Morón 64 (Rodri), Borja Iglesias 64 (Sanabria), Mandi 92 (William Carvalho) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Cádiz (0) 0 Yellow card: Juan Cala 23, Espino 95 Subs used: Lozano 66 (Álvaro Negredo), Álvaro Giménez 66 (Salvi), Fali Jiménez 66 (Espino), Malbašić 89 (Álex) Getafe (1) 2 Scorers: J. Hernández 33, Nemanja Maksimović 90+4 Yellow card: Hernández 39, Cucurella 42, Cabaco 57, Nyom 64, Olivera 74, Rubén Yáñez 91, Ángel 95 Subs used: Ünal 74 (Ángel), Timor 82 (Hernández) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Eibar (1) 1 Scorers: Kike 28 Yellow card: Arbilla 43 Subs used: Pedro León 72 (Inui), Sergio Álvarez 82 (Diop), Unai Arieta 83 (Kike) Real Madrid (2) 3 Scorers: K. Benzema 6, L. Modrić 13, Lucas Vázquez 90+2 Subs used: Valverde 72 (Modrić), Asensio 72 (Rodrygo) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Valencia v Sevilla (1730/1630) Elche v Osasuna (1730/1630) Huesca v Levante (1945/1845) Real Sociedad v Atlético Madrid (1945/1845) Real Valladolid v Barcelona (2200/2100) Villarreal v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Getafe v Celta de Vigo (1730/1630) Real Madrid v Granada (1945/1845) Deportivo Alavés v Eibar (2200/2100) Real Betis v Cádiz (2200/2100)