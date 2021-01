Jan 23 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Huesca (0) 0 Yellow card: Javi Ontiveros 34, Dani Escriche 55, Luisinho 89 Subs used: Rafa Mir 56 (Javi Ontiveros), Sergio Gómez 57 (Okazaki), Mikel Rico 57 (Dani Escriche), Pedro López 74 (Pablo Maffeo), Luisinho 83 (Silva) Villarreal (0) 0 Yellow card: Capoue 73 Subs used: Yeremi Pino 61 (Manu Trigueros), Paco Alcácer 62 (Bacca), Estupiñán 76 (Pedraza), Coquelin 76 (Capoue), Fer Niño 84 (Ramiro Funes Mori) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Sevilla (2) 3 Scorers: Y. En-Nesyri 35, Y. En-Nesyri 39, Y. En-Nesyri 62 Yellow card: Gudelj 94 Subs used: Gudelj 46 (Fernando), Joan Jordán 65 (Rakitić), Aleix Vidal 77 (Navas), Munir 77 (Suso), Idrissi 85 (Óliver Torres) Cádiz (0) 0 Yellow card: Alcalá 37, Salvi 46, Juan Cala 81 Subs used: Alberto Perea 46 (Salvi), Jairo Izquierdo 59 (Jønsson), Jon Garrido 81 (Álvaro Negredo), Malbašić 81 (Álex), Manuel Nieto 81 (Lozano) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Real Sociedad (0) 2 Scorers: A. Isak 48, Mikel Oyarzabal 57 Yellow card: Mikel Merino 69, Zaldúa 86 Subs used: Zaldúa 66 (Gorosabel), Martín Zubimendi 77 (Mikel Merino), Barrenetxea 77 (Mikel Oyarzabal), Januzaj 83 (Portu), Jon Bautista 83 (Isak) Real Betis (0) 2 Scorers: Canales 85, Joaquín 90+2 Yellow card: Akouokou 51, Juan Miranda 91 Subs used: William Carvalho 56 (Akouokou), Tello 56 (Guardado), Rodri 66 (Lainez), Sanabria 67 (Loren Morón), Joaquín 77 (Fekir) Referee: César Soto Grado ................................................................. Deportivo Alavés (0) 1 Scorers: Joselu 59 Yellow card: Ximo Navarro 10, Manu García 49, Laguardia 79, Borja Sainz 85, Edgar Méndez 92 Subs used: Lucas Pérez 46 (Luis Rioja), Manu García 46 (Battaglia), Borja Sainz 46 (Ximo Navarro), Pere Pons 72 (Pina), Deyverson 78 (Joselu) Real Madrid (3) 4 Scorers: Casemiro 15, K. Benzema 41, E. Hazard 45+1, K. Benzema 70 Yellow card: Éder Militão 59, Mendy 86, Benzema 87 Subs used: Vinícius Júnior 63 (Hazard), Odriozola 77 (Modrić), Isco 77 (Asensio) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Granada (1400/1300) Elche v Barcelona (1615/1515) Celta de Vigo v Eibar (1830/1730) Atlético Madrid v Valencia (2100/2000) Monday, January 25 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Getafe (2100/2000)