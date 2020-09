UPDATE 6-League Cup Summaries

Sep 23 (OPTA) - Summaries for the League Cup on Wednesday (start times are BST) 3rd Round ................................................................. Preston North End (0) 0 Yellow card: Bayliss 10 Subs used: Sinclair 70 (Bodin), Maguire 71 (Harrop), Pearson 72 (Gallagher) Brighton & Hove Albion (0) 2 Scorers: A. Jahanbakhsh 57, A. Mac Allister 75 Subs used: Gwargis 80 (Mac Allister), Jenks 84 (Jahanbakhsh), Cochrane 87 (Sanders) Referee: Steve Martin ................................................................. Fulham (2) 2 Scorers: A. Kamara 9, B. De Cordova-Reid 32 Yellow card: Odoi 53 Subs used: Seri 62 (Onomah), Francois 71 (Kamara), Carvalho 78 (Knockaert) Sheffield Wednesday (0) 0 Yellow card: Odubajo 63 Subs used: Penney 71 (Palmer), Rhodes 79 (Waldock), Hagan 82 (Kachunga) Referee: Lee Mason ................................................................. Millwall (0) 0 Subs used: Bennett 46 (Parrott), Muller 69 (Romeo), Woods 76 (Thompson) Burnley (1) 2 Scorers: J. Brownhill 45, M. Vydra 90+3 Yellow card: Brownhill 53, Thomas 56, Westwood 78 Subs used: Wood 16 (Rodriguez), Westwood 73 (Brownhill), Driscoll-Glennon 82 (McNeil) Referee: Andy Davies ................................................................. Stoke City (1) 1 Scorers: T. Campbell 37 Yellow card: McClean 90 Subs used: Fletcher 67 (Campbell), Brown 78 (Gregory) Gillingham (0) 0 Yellow card: Maghoma 90, Jackson 90 Subs used: MacDonald 38 (Willock), Oliver 70 (Coyle), Jackson 72 (Robertson) Referee: David Webb ................................................................. Morecambe (0) 0 Red card: Diagouraga 33 Subs used: Phillips 35 (Carlos Gomes), McAlinden 58 (Stockton), Cooney 70 (Slew) Newcastle United (5) 7 Scorers: Joelinton 5, M. Almirón 20, J. Murphy 27, Joelinton 31, I. Hayden 45+2, J. Lascelles 51, S. Lavelle 90+1og Subs used: Fraser 46 (Clark), Carroll 62 (Almirón), Barlaser 62 (Hayden) Referee: Darren Drysdale ................................................................. Leicester City (0) 0 Subs used: Praet 72 (Maddison), Ayoze Pérez 76 (Dewsbury-Hall) Arsenal (0) 2 Scorers: C. Fuchs 57og, E. Nketiah 90 Yellow card: Mohamed Elneny 13 Subs used: Willian 72 (Nelson), Dani Ceballos 78 (Willock), Bellerín 87 (Saka) Referee: Peter Bankes ................................................................. Fleetwood Town (0) 2 Scorers: M. Duffy 48, C. Camps 58 Subs used: Duffy 46 (Stubbs), Matete 75 (Coutts), Saunders 75 (Evans) Everton (2) 5 Scorers: Richarlison 22, Richarlison 34, A. Iwobi 49, Bernard 73, M. Kean 90+4 Yellow card: Delph 26 Subs used: Gordon 46 (Calvert-Lewin), Davies 62 (Delph), Kean 76 (Richarlison) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Chelsea (2) 6 Scorers: T. Abraham 19, K. Havertz 28, R. Barkley 49, K. Havertz 55, K. Havertz 65, O. Giroud 83 Subs used: Zouma 61 (Thiago Silva), Chilwell 66 (Havertz), Giroud 72 (Abraham) Barnsley (0) 0 Yellow card: Collins 45 Subs used: Thomas 46 (Woodrow), Oduor 57 (Ritzmaier), Chaplin 57 (Frieser) Referee: Darren Bond ................................................................. Thursday, September 24 fixtures (BST/GMT) Bristol City v Aston Villa (1900/1800) Lincoln City v Liverpool (1945/1845) Manchester City v AFC Bournemouth (1945/1845)