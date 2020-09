Sep 16 (OPTA) - Summaries for the League Cup on Wednesday (start times are BST) 2nd Round ................................................................. West Bromwich Albion (2) 3 Scorers: R. Harper 18, H. Robson-Kanu 22, C. Robinson 77 Yellow card: Field 47 Subs used: Phillips 55 (Grosicki), Sawyers 61 (Robson-Kanu), Robinson 73 (Austin) Harrogate Town (0) 0 Yellow card: Smith 59 Subs used: Stead 61 (Beck), Jones 73 (Fallowfield), Kirby 79 (Kerry) Referee: Thomas Bramall ................................................................. Ipswich Town (0) 0 Subs used: Downes 58 (Dozzell), Norwood 68 (Hawkins), Judge 69 (Nolan) Fulham (1) 1 Scorers: A. Mitrović 38 Subs used: Cairney 63 (Lemina), Reed 69 (Zambo Anguissa), Bryan 81 (Tete) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Leeds United (0) 9 Scorers: E. Alioski 90+3 Yellow card: Alioski 46 Subs used: Struijk 46 (Casey), Gotts 78 (Bogusz) Hull City (1) 10 Scorers: M. Wilks 5 Yellow card: Scott 92 Subs used: Mayer 46 (Lewis-Potter), Chadwick 72 (Wilks), Jones 81 (Honeyman) At full time: 1-1 Penalty shootout: 8-9 Referee: David Webb Hull City win 10-9 on penalties ................................................................. Southampton (0) 0 Yellow card: McCarthy 8 Subs used: Djenepo 71 (Redmond), Long 84 (Adams), Obafemi 84 (Tella) Brentford (2) 2 Scorers: C. Nørgaard 40, J. Dasilva 45+1 Yellow card: Thompson 12, Dalsgaard 52, Goode 58 Subs used: Marcondes 71 (Dasilva), Henry 71 (Thompson), Dervişoğlu 77 (Forss) Referee: John Brooks ................................................................. Bristol City (1) 4 Scorers: C. Martin 43, K. Palmer 48, A. Semenyo 82, K. Palmer 88 Subs used: Moore 7 (Kalas), Brunt 60 (Bakinson), Rowe 71 (Mawson) Northampton Town (0) 0 Yellow card: Missilou 88 Subs used: Roberts 46 (Račić), Lines 53 (Hoskins), Johnston 56 (Ashley-Seal) Referee: Tom Nield ................................................................. Everton in play Salford City ................................................................. Thursday, September 17 fixtures (BST/GMT) Burnley v Sheffield United (1730/1630) Wolverhampton Wanderers v Stoke City (1900/1800) Brighton & Hove Albion v Portsmouth (1945/1845)