UPDATE 6-Liga MX Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura ................................................................. Querétaro (0) 0 Yellow card: Betancourt 4, Ramírez 56, Montes 63, Zurita 93 Subs used: Islas 57 (Betancourt), Zurita 57 (Arellano), Silveira 68 (Meza), Vera 75 (Perlaza), Rivera 75 (Montes) Necaxa (1) 1 Scorers: A. Zendejas 45+2 Red card: Domínguez 65 Yellow card: Cabrera 5 Subs used: Barragán 46 (Passerini), Arce 58 (Ian González), Montes 67 (Baeza), Sandoval 89 (Delgado), Andrade 91 (Zendejas) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Tigres UANL (0) 1 Scorers: N. López 46 Yellow card: Dueñas 7, Aquino 45, Salcedo 74 Subs used: Salcedo 46 (Dueñas), Vargas 46 (Fernández) Juárez (0) 1 Scorers: D. Lezcano 70 Yellow card: Esquivel 10, Galván 80 Subs used: Galván 67 (Contreras), Mendieta 67 (Mañón), Armoa 71 (Mendoza), Santos 95 (Fernández), Romo 95 (López) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Mazatlán (0) 1 Scorers: Camilo Sanvezzo 57 Yellow card: Díaz 34, Camilo Sanvezzo 52 Subs used: Millar 73 (Rodríguez), Ramírez 80 (Mendoza), Vargas 86 (Osuna), Padilla 86 (Jiménez), Sansores 86 (Huerta) Monterrey (2) 2 Scorers: A. Hurtado 3, N. Sánchez 41pen Yellow card: Á. Zapata 20, Hurtado 32, Kranevitter 74 Subs used: Meza 46 (Mohamed), González 46 (Á. Zapata), Kranevitter 66 (Layún), Funes Mori 80 (Hurtado), Sánchez 90 (Janssen) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. América (0) 1 Scorers: J. Sánchez 88 Yellow card: Cáseres 57, Sánchez 73 Subs used: dos Santos 63 (Cáseres), Ibargüen 73 (Córdova), Escoboza 84 (Fuentes) Atlas (0) 0 Yellow card: Conti 32, Ibarra 49, Reyes 75, Malcorra 79 Subs used: Vázquez 15 (Angulo), Torres 46 (Jeraldino), Ortega 77 (Ibarra), Trejo 90 (Vázquez) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CST/GMT) Toluca v Tijuana (1300/1800) Guadalajara v Cruz Azul (1830/2330) Santos Laguna v Atlético San Luis (2006/0106) Monday, October 26 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Pumas UNAM (2200/0300) Thursday, October 29 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Mazatlán (2200/0300)