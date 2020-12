UPDATE 6-Ligue 1 Summaries

Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Nice (0) 0 Yellow card: N'Soki 71, Gouiri 95 Subs used: Dolberg 57 (Claude Maurice), Robson Bambu 63 (Danilo Barbosa), Thuram-Ulien 75 (Boudaoui) Rennes (1) 1 Scorers: M. Niang 28 Yellow card: Traoré 63 Subs used: Bourigeaud 66 (Grenier), Rutter 80 (Niang), Terrier 89 (Doku), Tait 90 (Truffert) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Brest (1) 2 Scorers: F. Honorat 30, S. Mounié 77 Yellow card: Hérelle 50 Missed penalty: S. Mounié 37 Subs used: Hérelle 46 (Pierre-Gabriel), Charbonnier 70 (Cardona), Mananga Mbock 81 (Honorat), Battocchio 93 (Faivre) Reims (0) 1 Scorers: A. Zeneli 65 Yellow card: Munetsi 51 Subs used: Zeneli 59 (Kutesa), Moreto Cassamã 59 (Munetsi), Sierhuis 67 (Toure), Doumbia 84 (Mbuku) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Lorient (2) 3 Scorers: Q. Boisgard 2, P. Hamel 29pen, Y. Wissa 90 Yellow card: Laurienté 19, Gravillon 55 Subs used: Wissa 60 (Boisgard), Hergault 77 (Delaplace), Le Fée 77 (Chalobah), Monconduit 77 (Lemoine), Moffi 83 (Hamel) Nîmes (0) 0 Subs used: Duljević 46 (Benrahou), Roux 66 (Koné), Sarr 76 (Ahlinvi), Aribi 84 (Eliasson) Referee: Karim Abed ................................................................. Nantes (1) 1 Scorers: M. Simon 24pen Yellow card: Chirivella 31, Blas 33 Subs used: Bamba 62 (Coco), Touré 63 (Emond), Muani 63 (Abeid), Blas 75 (Chirivella), Appiah 89 (Fábio) Dijon (0) 1 Scorers: M. Konaté 54 Yellow card: Panzo 22, Scheidler 92 Subs used: Chouiar 46 (Ebimbe), Dobre 76 (Konaté), Scheidler 87 (Sammaritano) Referee: Antony Gautier ................................................................. Strasbourg (0) 2 Scorers: M. Simakan 66, A. Thomasson 78 Yellow card: Simakan 35, Thomasson 84, Aholou 94 Subs used: Aholou 74 (Sissoko), Zohi 74 (Chahiri) Metz (1) 2 Scorers: D. Bronn 35pen, O. Nguette 70 Yellow card: Delaine 73, Maïga 80, Kouyaté 90, Angban 90 Missed penalty: D. Bronn 51 Subs used: Maziz 90 (Tchimbembé) Referee: François Letexier ................................................................. Lille (2) 2 Scorers: J. Bamba 17, José Fonte 45 Subs used: Yazıcı 62 (David), Weah 78 (Ikoné), Xeka 78 (Soumaré), Tiago Djaló 83 (Çelik) Bordeaux (1) 1 Scorers: T. Bašić 29 Yellow card: de Préville 24, Baysse 88 Subs used: Adli 63 (Bašić), Hwang Ui-jo 64 (Zerkane), Briand 64 (de Préville), Maja 83 (Oudin), Kwateng 83 (Sabaly) Referee: Eric Wattellier ................................................................. PSG in play Olympique Lyonnais ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Angers SCO v Strasbourg (1900/1800) Dijon v Lille (1900/1800) Montpellier v Metz (1900/1800) Nîmes v Nice (1900/1800) Reims v Nantes (1900/1800) Bordeaux v Saint-Étienne (2100/2000) Olympique Lyonnais v Brest (2100/2000) Monaco v Lens (2100/2000) PSG v Lorient (2100/2000) Rennes v Olympique Marseille (2100/2000)