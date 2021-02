Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Wednesday (start times are CET) Bordeaux (0) 0 Yellow card: Ben Arfa 63 Subs used: de Préville 72 (Kalu), Lacoux 78 (Ben Arfa), Traore 78 (Oudin), Bakwa 79 (Hwang Ui-jo) Lille (0) 3 Scorers: Y. Yazıcı 54, T. Weah 66, J. David 89 Yellow card: Xeka 46, Renato Sanches 69 Subs used: David 62 (Bamba), Luiz Araujo 62 (Yazıcı), Soumaré 72 (Renato Sanches), Tiago Djaló 81 (Çelik), Lihadji 81 (Weah) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Metz (0) 1 Scorers: P. Sarr 47 Yellow card: Boye 9, Leya 33, Maïga 74, Centonze 75, Bronn 82, Ambrose 91 Subs used: Ambrose 53 (Leya), Fofana 53 (Boye), Gueye 66 (Yade), Tchimbembé 79 (Sarr), Udol 79 (Delaine) Montpellier (0) 1 Scorers: G. Laborde 70 Yellow card: Congré 58 Subs used: Cozza 46 (Pedro Mendes), Souquet 53 (Sambia), Wahi 61 (Ristić), Le Tallec 72 (Savanier), Ņkuletić 72 (Mavididi) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Reims (0) 0 Yellow card: Moreto Cassamã 24, Faes 75 Subs used: Toure 79 (Dia), Doumbia 79 (Cafaro), Konan 83 (De Smet), Kutesa 87 (Mbuku) Angers SCO (0) 0 Yellow card: Bamba 20 Subs used: Cho 71 (Diony), Boufal 71 (Capelle), Amadou 71 (Mangani), El Melali 81 (Thioub), Mathias Lage 85 (Bobichon) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Rennes (1) 1 Scorers: M. Terrier 14 Yellow card: Soppy 79, Martin 90 Subs used: Soppy 24 (Traoré), Truffert 69 (Maouassa), Martin 82 (Grenier), Guirassy 82 (Terrier) Lorient (0) 1 Scorers: Q. Boisgard 83 Yellow card: Chalobah 87 Subs used: Abergel 55 (Lemoine), Grbić 65 (Moffi), Boisgard 65 (Le Fée), Laurienté 65 (Wissa), Mendes 85 (Delaplace) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Strasbourg (1) 2 Scorers: A. Thomasson 8, J. Aholou 70 Yellow card: Mitrović 48, Kawashima 87 Subs used: Chahiri 73 (Diallo), Koné 73 (Thomasson), Zohi 85 (Bellegarde), Liénard 90 (Aholou) Brest (0) 2 Scorers: G. Charbonnier 83, J. Le Douaron 90+4 Subs used: Cardona 61 (Philippoteaux), Faivre 68 (Belkebla), Charbonnier 79 (Mounié), Faussurier 80 (Pierre-Gabriel), Le Douaron 80 (Honorat) Referee: Florent Batta ................................................................. Dijon (0) 0 Yellow card: Chouiar 61, Coulibaly 74 Subs used: Celina 59 (Diop), Mama Baldé 59 (Konaté), Chouiar 59 (Sammaritano), Marié 80 (Lautoa), Boey 85 (Ebimbe) Olympique Lyonnais (1) 1 Scorers: Lucas Paquetá 22 Subs used: De Sciglio 46 (Cornet), Thiago Mendes 63 (Bruno Guimarães), Slimani 75 (Toko Ekambi), Caqueret 76 (Aouar) Referee: Johan Hamel ................................................................. Lens in play Olympique Marseille ................................................................. Monaco in play Nice ................................................................. PSG in play Nîmes ................................................................. Saint-Étienne (0) 1 Scorers: M. Camara 57 Yellow card: Cissé 61, Khazri 80, Bouanga 89 Subs used: Gourna-Douath 27 (Debuchy), Hamouma 46 (Aouchiche), Modeste 46 (Abi), Khazri 74 (Nordin) Nantes (1) 1 Scorers: R. Muani 36 Yellow card: Andrei Girotto 65 Subs used: Coulibaly 80 (Simon), Touré 92 (Chirivella) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Saturday, February 6 fixtures (CET/GMT) Lorient v Reims (1700/1600) Olympique Lyonnais v Strasbourg (1900/1800) Lens v Rennes (2100/2000) Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Brest v Bordeaux (1300/1200) Montpellier v Dijon (1500/1400) Nice v Angers SCO (1500/1400) Nîmes v Monaco (1500/1400) Saint-Étienne v Metz (1500/1400) Nantes v Lille (1700/1600) Olympique Marseille v PSG (2100/2000)