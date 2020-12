Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Brest (0) 2 Scorers: R. Philippoteaux 58, B. Chardonnet 79 Yellow card: Chardonnet 47, Hérelle 50 Subs used: Duverne 71 (Pierre-Gabriel), Honorat 71 (Philippoteaux), Charbonnier 89 (Faivre) Montpellier (1) 2 Scorers: G. Laborde 45+1, A. Delort 82 Yellow card: Chotard 65 Subs used: Ferri 65 (Dolly), Sambia 65 (Souquet), Ristić 82 (Congré), Mavididi 83 (Cozza), Yun Il-Lok 83 (Chotard) Referee: Benoît Millot ................................................................. Dijon (0) 0 Yellow card: Chouiar 5, Ndong 37 Subs used: Mama Baldé 60 (Chouiar), Diop 70 (Konaté), Sammaritano 79 (Dobre) Monaco (1) 1 Scorers: K. Volland 15 Yellow card: Tchouaméni 26 Subs used: Geubbels 65 (Ben Yedder), Jovetić 65 (Diop), Sidibé 82 (Gelson Martins), Pavlović 91 (Caio Henrique), Pellegri 91 (Volland) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Nantes (0) 1 Scorers: C. Traoré 90+4 Yellow card: Abeid 27, Traoré 45, Pallois 62 Subs used: Chirivella 55 (Emond), Muani 55 (Touré), Coco 55 (Louza), Corchia 70 (Fábio), Ndilu 88 (Blas) Angers SCO (1) 1 Scorers: R. Thomas 42 Subs used: Bahoken 65 (Diony), Mathias Lage 76 (Bobichon), El Melali 76 (Cabot) Referee: Willy Delajod ................................................................. Saint-Étienne (1) 2 Scorers: H. Moukoudi 8, A. Nordin 63 Yellow card: Hamouma 26, Neyou Noupa 82 Missed penalty: R. Boudebouz 36 Subs used: Aouchiche 17 (Khazri), Bouanga 62 (Hamouma), Krasso 62 (Boudebouz), Rivera 78 (Nordin), Gourna-Douath 78 (Camara) Nîmes (1) 2 Scorers: M. Ahlinvi 14, R. Ripart 56pen Yellow card: Eliasson 30, Reynet 35, Sarr 67 Subs used: Aribi 52 (Roux), Ripart 52 (Duljević), Fomba 69 (Sarr), Majouga 74 (Alakouch), Koné 74 (Eliasson) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Strasbourg (0) 0 Yellow card: Djiku 4, Sissoko 81 Subs used: Zohi 57 (Chahiri), Diallo 57 (Bellegarde), Liénard 71 (Aholou), Carole 79 (Lala), Waris 79 (Thomasson) Bordeaux (1) 2 Scorers: Pablo 38, Otávio 66 Yellow card: Pablo 1 Subs used: Briand 67 (Hwang Ui-jo), Adli 75 (Zerkane), de Préville 75 (Ben Arfa), Kwateng 89 (Sabaly) Referee: Benoît Bastien ................................................................. Lorient (0) 0 Yellow card: Delaplace 74 Subs used: Moffi 52 (Hamel), Boisgard 72 (Le Fée), Monconduit 73 (Lemoine), Grbić 80 (Wissa), Marveaux 80 (Laurienté) Rennes (1) 3 Scorers: D. Da Silva 23, B. Bourigeaud 70, M. Terrier 76 Yellow card: Maouassa 48, Truffert 66 Subs used: Terrier 71 (Truffert), Grenier 71 (Camavinga), Dalbert Henrique 77 (Maouassa), Niang 81 (Hunou), Lea Siliki 81 (Nzonzi) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Lille (0) 0 Subs used: David 61 (Yazıcı), Weah 61 (Ikoné), Xeka 79 (André) PSG (0) 0 Yellow card: Kehrer 6, Kimpembe 19 Subs used: Mbappé 77 (Á. Di María), Draxler 77 (Rafinha), Bakker 81 (Kimpembe), Dagba 87 (Kurzawa), Ander Herrera 87 (Florenzi) Referee: François Letexier ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Reims (1900/1800) Lens v Brest (1900/1800) Nice v Lorient (1900/1800) Nîmes v Dijon (1900/1800) Rennes v Metz (1900/1800) Angers SCO v Olympique Marseille (2100/2000) Olympique Lyonnais v Nantes (2100/2000) Monaco v Saint-Étienne (2100/2000) Montpellier v Lille (2100/2000) PSG v Strasbourg (2100/2000)