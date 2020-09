UPDATE 6-MLS Summaries

Sep 10 (OPTA) - Summaries for the MLS on Wednesday (start times are EST) Inter Miami (2) 2 Scorers: L. Morgan 28, L. Morgan 38 Yellow card: Figal 40, González Pírez 50, Nealis 75 Subs used: Nealis 46 (Figal), Agudelo 60 (Shea), Matuidi 60 (Chapman), Carranza 68 (Robinson), Trapp 75 (Morgan) Atlanta United (1) 1 Scorers: E. Remedi 33 Yellow card: Robinson 9, Larentowicz 86 Missed penalty: E. Barco 47 Subs used: Matheus Rossetto 63 (Damm), Jahn 75 (Gallagher), Mulraney 80 (Torres), Larentowicz 81 (Remedi) Referee: Robert Sibiga ................................................................. Minnesota United (2) 3 Scorers: M. Toye 11, K. Molino 28, K. Molino 70pen Red card: Métanire 82 Yellow card: Gasper 47, Boxall 56, Aja 80 Subs used: Hayes 73 (Reynoso), Edwards 81 (Toye), Dibassy 87 (Molino) Dallas (1) 2 Scorers: R. Pepi 42, H. Mosquera 77 Subs used: Ricaurte 46 (Nelson), Tessmann 62 (Servania), Mosquera 68 (Pepi), Sealy 87 (Hollingshead), Ferreira 87 (Thiago Santos) Referee: Alex Chilowicz ................................................................. Montreal Impact (0) 1 Scorers: V. Wanyama 53 Subs used: Okwonkwo 80 (Lappalainen), Jackson-Hamel 91 (Piette) Toronto (1) 2 Scorers: P. Piatti 32, J. Altidore 89 Subs used: DeLeon 68 (Laryea), Akinola 80 (Piatti), Zavaleta 92 (Pozuelo), Endoh 92 (Altidore) Referee: David Gantar ................................................................. Colorado Rapids (0) 1 Scorers: L. Abubakar 90+6 Yellow card: Abubakar 6, Lewis 20, Rubio 91 Subs used: Price 46 (Warner), Benezet 75 (Lewis), Bassett 75 (Rubio), Mezquida 84 (Acosta) Houston Dynamo (0) 1 Scorers: C. Ramírez 46 Subs used: Ó. García 46 (Zahibo), Manotas 57 (Ramírez), Lassiter 58 (Hansen), Quintero 58 (Martínez), Fuenmayor 74 (Cabrera) Referee: Fotis Bazakos ................................................................. Real Salt Lake (1) 3 Scorers: D. Kreilach 9, Justin Meram 47, A. Rusnák 79pen Yellow card: Kreilach 48, Ruíz 61, Glad 70, Beckerman 85 Subs used: Everton Luiz 62 (Ruíz), Martìnez 62 (Justin Meram), Ramírez 82 (Kreilach), Beckerman 82 (Chang), Iloski 92 (Baird) Los Angeles (0) 0 Yellow card: Cifuentes 65, Harvey 78 Subs used: Blackmon 46 (Najar), Blessing 46 (Duke), Segura 46 (Traore), Wright-Phillips 64 (Musovski), Perez 74 (Cifuentes) Referee: Víctor Rivas ................................................................. Thursday, September 10 fixtures (EST/GMT) Seattle Sounders v SJ Earthquakes (2200/0200) Saturday, September 12 fixtures (EST/GMT) Chicago Fire v Columbus Crew (1530/1930) DC United v New York RB (1900/2300) New York City v Cincinnati (1900/2300) Orlando City v Inter Miami (1930/2330) Philadelphia Union v New England (1930/2330) Nashville SC v Atlanta United (2030/0030) Dallas v Houston Dynamo (2030/0030) Real Salt Lake v Colorado Rapids (2130/0130) Sunday, September 13 fixtures (EST/GMT) Sporting KC v Minnesota United (2030/0030) Vancouver Whitecaps v Montreal Impact (2130/0130) Los Angeles v Portland Timbers (2300/0300) SJ Earthquakes v LA Galaxy (2300/0300)