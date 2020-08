UPDATE 6-Pakistan in England 2020 Scoreboard

Aug 17 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fifth day of 2nd test between England and Pakistan on Monday at Southampton, England Match Drawn Pakistan 1st innings Shan Masood lbw James Anderson 1 Abid Ali c Rory Burns b Sam Curran 60 Azhar Ali c Rory Burns b James Anderson 20 Babar Azam c Jos Buttler b Stuart Broad 47 Asad Shafiq c Dominic Sibley b Stuart Broad 5 Fawad Alam lbw Chris Woakes 0 Mohammad Rizwan c Zak Crawley b Stuart Broad 72 Yasir Shah c Jos Buttler b James Anderson 5 Shaheen Afridi Run Out Dominic Sibley 0 Mohammad Abbas lbw Stuart Broad 2 Naseem Shah Not Out 1 Extras 9b 12lb 1nb 0pen 1w 23 Total (91.2 overs) 236 all out Fall of Wickets : 1-6 Khan, 2-78 Ali, 3-102 Ali, 4-117 Shafiq, 5-120 Alam, 6-158 Azam, 7-171 Shah, 8-176 Afridi, 9-215 Abbas, 10-236 Rizwan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 27 5 60 3 2.22 1nb Stuart Broad 27.2 9 56 4 2.05 Sam Curran 18 3 44 1 2.44 Chris Woakes 19 3 55 1 2.89 1w ............................................................ England 1st innings Rory Burns c Asad Shafiq b Shaheen Afridi 0 Dominic Sibley c Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas 32 Zak Crawley lbw Mohammad Abbas 53 Joe Root Not Out 9 Ollie Pope lbw Yasir Shah 9 Jos Buttler Not Out 0 Extras 0b 3lb 3nb 0pen 1w 7 Total (43.1 overs) 110 decl Fall of Wickets : 1-0 Burns, 2-91 Crawley, 3-92 Sibley, 4-105 Pope Did Not Bat : Woakes, Curran, Bess, Broad, Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 10 3 25 1 2.50 1w 1nb Mohammad Abbas 14 5 28 2 2.00 1nb Naseem Shah 5 0 10 0 2.00 1nb Yasir Shah 11 2 30 1 2.73 Shan Masood 3 0 14 0 4.67 Azhar Ali 0.1 0 0 0 0.00 .................................... Umpire Michael Gough Umpire Richard Kettleborough Video Richard Illingworth Match Referee Chris Broad