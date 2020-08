Aug 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fifth day of 3rd test between England and Pakistan on Tuesday at Southampton, England Match Drawn England 1st innings Rory Burns c Shan Masood b Shaheen Afridi 6 Dominic Sibley lbw Yasir Shah 22 Zak Crawley st Mohammad Rizwan b Asad Shafiq 267 Joe Root c Mohammad Rizwan b Naseem Shah 29 Ollie Pope b Yasir Shah 3 Jos Buttler c&b Fawad Alam 152 Chris Woakes c Yasir Shah b Fawad Alam 40 Dom Bess Not Out 27 Stuart Broad b Shaheen Afridi 15 Extras 4b 13lb 4nb 0pen 1w 22 Total (154.4 overs) 583 decl Fall of Wickets : 1-12 Burns, 2-73 Sibley, 3-114 Root, 4-127 Pope, 5-486 Crawley, 6-530 Buttler, 7-547 Woakes, 8-583 Broad Did Not Bat : Archer, Anderson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 33.4 5 121 2 3.59 1w 3nb Mohammad Abbas 33 8 82 0 2.48 Yasir Shah 39 3 173 2 4.44 Naseem Shah 27 6 109 1 4.04 Fawad Alam 12 0 46 2 3.83 Shan Masood 3 1 11 0 3.67 Asad Shafiq 7 0 24 1 3.43 1nb ............................................................... Pakistan 1st innings Shan Masood lbw James Anderson 4 Abid Ali c Dominic Sibley b James Anderson 1 Azhar Ali Not Out 141 Babar Azam lbw James Anderson 11 Asad Shafiq c Joe Root b James Anderson 5 Fawad Alam c Jos Buttler b Dom Bess 21 Mohammad Rizwan c Jos Buttler b Chris Woakes 53 Yasir Shah c Joe Root b Stuart Broad 20 Shaheen Afridi c Jos Buttler b Stuart Broad 3 Mohammad Abbas Run Out Stuart Broad 1 Naseem Shah c Dominic Sibley b James Anderson 0 Extras 2b 7lb 2nb 0pen 2w 13 Total (93.0 overs) 273 all out Fall of Wickets : 1-6 Khan, 2-11 Ali, 3-24 Azam, 4-30 Shafiq, 5-75 Alam, 6-213 Rizwan, 7-241 Shah, 8-247 Afridi, 9-261 Abbas, 10-273 Shah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 23 3 56 5 2.43 Stuart Broad 20 5 40 2 2.00 Jofra Archer 17 3 58 0 3.41 1w Chris Woakes 15 2 42 1 2.80 2nb Dom Bess 18 2 68 1 3.78 ............................................... Pakistan 2nd innings Shan Masood lbw Stuart Broad 18 Abid Ali lbw James Anderson 42 Azhar Ali c Joe Root b James Anderson 31 Babar Azam Not Out 63 Asad Shafiq c (Sub) b Joe Root 21 Fawad Alam Not Out 0 Extras 0b 9lb 3nb 0pen 0w 12 Total (83.1 overs) 187-4 Fall of Wickets : 1-49 Khan, 2-88 Ali, 3-109 Ali, 4-172 Shafiq Did Not Bat : Rizwan, Shah, Abbas, Afridi, Shah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex James Anderson 19 3 45 2 2.37 Stuart Broad 14.1 5 27 1 1.91 Chris Woakes 8 2 14 0 1.75 Jofra Archer 14 8 14 0 1.00 Dom Bess 21 4 54 0 2.57 Joe Root 6 0 17 1 2.83 Dominic Sibley 1 0 7 0 7.00 3nb .................................... Umpire Richard Illingworth Umpire Michael Gough Video Richard Kettleborough Match Referee Chris Broad