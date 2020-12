UPDATE 6-Premier League Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) West Bromwich Albion (1) 1 Scorers: C. Gallagher 30 Red card: Matheus Pereira 34 Yellow card: Sawyers 17, Gallagher 58 Subs used: Krovinović 46 (Diangana), Robinson 62 (Ahearne-Grant), O'Shea 80 (Sawyers) Crystal Palace (1) 5 Scorers: D. Furlong 8og, W. Zaha 55, C. Benteke 59, W. Zaha 68, C. Benteke 82 Yellow card: McArthur 49, Milivojević 88 Subs used: Riedewald 73 (McArthur), Ayew 74 (Schlupp), Batshuayi 81 (Zaha) Referee: Paul Tierney ................................................................. Sheffield United (1) 1 Scorers: O. McBurnie 26 Yellow card: Lowe 38 Subs used: Osborn 46 (Lowe), Norwood 63 (Lundstram), Brewster 81 (Burke) Leicester City (1) 2 Scorers: Ayoze Pérez 24, J. Vardy 90 Yellow card: Fuchs 63, Vardy 91, Maddison 92 Subs used: Ndidi 69 (Mendy), Iheanacho 69 (Ayoze Pérez), Praet 94 (Maddison) Referee: Stuart Attwell ................................................................. Tottenham Hotspur (2) 2 Scorers: Son Heung-Min 13, H. Kane 45+1 Yellow card: Lo Celso 41 Subs used: Davies 72 (Lo Celso), Lucas Moura 88 (Son Heung-Min), Rodon 91 (Bergwijn) Arsenal (0) 0 Yellow card: Xhaka 75, Lacazette 80 Subs used: Dani Ceballos 47 (Partey), Nketiah 75 (Bellerín) Attendance: 2,000 Referee: Martin Atkinson ................................................................. Liverpool (19:15) Wolverhampton Wanderers ................................................................. Monday, December 7 fixtures (BST/GMT) Brighton & Hove Albion v Southampton (2000) Friday, December 11 fixtures (BST/GMT) Leeds United v West Ham United (2000)