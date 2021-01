UPDATE 6-Premier League Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Saturday (start times are BST) Wolverhampton Wanderers (2) 2 Scorers: Fábio Silva 38, W. Boly 43 Yellow card: Dendoncker 73, Fábio Silva 90 Subs used: Gibbs-White 60 (Rúben Neves), Aït Nouri 64 (Coady), Cutrone 79 (João Moutinho) West Bromwich Albion (1) 3 Scorers: Matheus Pereira 8pen, S. Ajayi 52, Matheus Pereira 56pen Yellow card: Ajayi 36 Subs used: Robson-Kanu 69 (Grosicki), Furlong 82 (Matheus Pereira) Referee: Michael Oliver ................................................................. Leeds United (0) 0 Yellow card: Ayling 42 Subs used: Roberts 62 (Rodrigo), Pablo Hernández 67 (Alioski), Poveda-Ocampo 75 (Raphinha) Brighton & Hove Albion (1) 1 Scorers: N. Maupay 17 Yellow card: Webster 71 Subs used: Bissouma 62 (Mac Allister), Tau 73 (Trossard), Pröpper 81 (Maupay) Referee: Kevin Friend ................................................................. West Ham United (1) 1 Scorers: M. Antonio 9 Yellow card: Souček 73, Ogbonna 83 Subs used: Lanzini 68 (Benrahma), Yarmolenko 82 (Bowen) Burnley (0) 0 Yellow card: Barnes 63 Subs used: McNeil 46 (Guðmunds­son), Vydra 63 (Barnes), Rodriguez 72 (Wood) Referee: Chris Kavanagh ................................................................. Fulham (0) 0 Red card: Robinson 44 Yellow card: De Cordova-Reid 69, Lookman 88 Subs used: Onomah 79 (Ivan Cavaleiro), Kamara 83 (De Cordova-Reid), Bryan 83 (Aina) Chelsea (0) 1 Scorers: M. Mount 78 Yellow card: Ziyech 72, Thiago Silva 82, Azpilicueta 94 Subs used: Abraham 65 (Jorginho), Hudson-Odoi 75 (Ziyech), Werner 75 (Giroud) Referee: Peter Bankes ................................................................. Leicester City (1) 2 Scorers: J. Maddison 37, H. Barnes 90+5 Yellow card: Fofana 15, Albrighton 45 Subs used: Ç. Söyüncü 53 (Fofana), Ayoze Pérez 77 (Maddison), Iheanacho 91 (Vardy) Southampton (0) 0 Yellow card: Diallo 44, Bertrand 59 Subs used: Nlundulu 61 (Smallbone), Long 72 (Adams), Valery 87 (Diallo) Referee: Stuart Attwell ................................................................. Monday, January 18 fixtures (BST/GMT) Arsenal v Newcastle United (2000) Tuesday, January 19 fixtures (BST/GMT) West Ham United v West Bromwich Albion (1800) Leicester City v Chelsea (2015) Wednesday, January 20 fixtures (BST/GMT) Leeds United v Southampton -postponed Manchester City v Aston Villa (1800) Fulham v Manchester United (2015) Thursday, January 21 fixtures (BST/GMT) Liverpool v Burnley (2000)