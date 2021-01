Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Wednesday (start times are BST) Burnley (0) 3 Scorers: B. Mee 52, D. McNeil 76, C. Wood 79 Yellow card: Tarkowski 22 Subs used: Cork 46 (Brownhill), Guðmunds­son 60 (Brady), Vydra 75 (Rodriguez) Aston Villa (1) 2 Scorers: O. Watkins 14, J. Grealish 68 Subs used: Trézéguet 83 (Traoré), El Ghazi 83 (Barkley), Davis 88 (Douglas Luiz) Referee: Paul Tierney ................................................................. Chelsea (0) 0 Yellow card: Chilwell 62 Subs used: Pulisic 76 (Chilwell), Abraham 77 (Giroud), Mount 82 (Ziyech) Wolverhampton Wanderers (0) 0 Yellow card: Pedro Neto 51 Subs used: Hoever 46 (Aït Nouri), Willian José 72 (Daniel Podence), João Moutinho 90 (Adama Traoré) Referee: Andy Madley ................................................................. Brighton & Hove Albion (0) 0 Yellow card: Bissouma 27, Mac Allister 44 Subs used: Pröpper 83 (Mac Allister) Fulham (0) 0 Yellow card: Reed 46 Subs used: Lemina 66 (Reed), Mitrović 79 (Ivan Cavaleiro), Bryan 79 (Tete) Referee: Craig Pawson ................................................................. Everton (1) 1 Scorers: J. Rodríguez 30 Yellow card: Rodríguez 63 Subs used: Iwobi 80 (Holgate), Sigurðsson 85 (Rodríguez), Coleman 89 (Calvert-Lewin) Leicester City (0) 1 Scorers: Y. Tielemans 67 Yellow card: Justin 45 Subs used: Mendy 42 (Ndidi), Ünder 68 (Albrighton), Ç. Söyüncü 77 (Evans) Referee: Mike Dean ................................................................. Manchester United (0) 1 Scorers: H. Maguire 64 Yellow card: Tuanzebe 47 Subs used: Cavani 66 (Greenwood), Shaw 82 (Alex Telles), van de Beek 83 (Tuanzebe) Sheffield United (1) 2 Scorers: K. Bryan 23, O. Burke 74 Yellow card: Lundstram 40 Subs used: Bogle 53 (Bryan), Burke 70 (Sharp), Brewster 80 (McGoldrick) Referee: Peter Bankes ................................................................. Thursday, January 28 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Liverpool (2000) Saturday, January 30 fixtures (BST/GMT) Everton v Newcastle United (1230) Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers (1500) Manchester City v Sheffield United (1500) West Bromwich Albion v Fulham (1500) Arsenal v Manchester United (1730) Southampton v Aston Villa (2000) Sunday, January 31 fixtures (BST/GMT) Chelsea v Burnley (1200) Leicester City v Leeds United (1400) West Ham United v Liverpool (1630) Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur (1915)